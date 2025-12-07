Прогнозата за планините е за облачно време без валежи, условията са за туризъм при зимни условия, съобщиха от ПСС на БЧК

Прогнозата в планините е за облачно време без валежи, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския червен кръст.

Във високите части на планините има мъгла, температурите там са отрицателни - около 0 градуса, уточниха от ПСС. Планинските спасители предупредиха, че е възможно да има замръзнали участъци. Условията са подходящи за туризъм при зимни условия, като над 2000 м има сняг.

По данни на ПСС през изминалото денонощие не е имало инциденти с туристи.

Според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология днес ще остане облачно и на много места ще вали дъжд. В планините ще е облачно с валежи от дъжд, в местата над 1500 метра надморска височина - от сняг. Значителни по количество ще са валежите в Западна Стара планина и Рило-Родопската област, а в Странджа - временно интензивни и с гръмотевици. Ще духа умерен до силен вятър от изток-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 5°, на 2000 метра – около 0°.