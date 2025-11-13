В бюрата по труда в Лом и Берковица е обявено по едно свободно работно място за специалист с висше образование

В бюрата по труда в Лом и в Берковица е обявено по едно свободно работно място за специалист с висше образование, съобщиха от двете дирекции.

Училище „Отец Паисий“ в село Медковец, което е в административния обхват на Бюрото по труда в Лом, е обявило свободно работно място за учител по биология в гимназиален курс на обучение.

Фирма „Електростарт“ – Вършец, която е в административния обхват на Бюрото по труда в Берковица, е обявила свободно работно място за компютърен техник със специалност „База данни“. За същото работно място се допуска да бъде нает и специалист със средно образование.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви мярката „Избирам България“, насочена към завръщащите се от чужбина българи, както и към желаещите да се преместят в населено място с до 50 000 жители. „Избирам България“ е финансирана от Програма „Развитие на човешките ресурси“ (ПРЧР) към МТСП и се реализира в два компонента.

По първия, който цели да привлече български граждани, които желаят да се завърнат в родината, могат да кандидатстват хора, които или са живели в чужбина през 12 от последните 18 месеца, или са новозавършили образованието си зад граница, обясни за БТА в края на юли заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Целта на втория компонент на мярката „Избирам България“ е да насърчи хора, които в момента живеят в България, да започнат работа в друго населено място с под 50 000 жители.