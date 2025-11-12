Ние може би не сме от най-говорещите правителства, но със сигурност сме от най-ефективните, заяви премиерът Росен Желязков

Специално благодаря на Европейската комисия за доверието към българското правителство и на министрите Дончев, Петкова и Георгиев, както и на всеки министър поотделно, затова че правителството като екип съумя да се справи с това предизвикателство. Ние може би не сме от най-говорещите правителства, но със сигурност сме от най-ефективните, за което благодаря. Това заяви министър-председателят Росен Желязков в началото на правителственото заседание във връзка с второто плащане по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

Вчера България получи втория транш по плащанията по Националния план за възстановяване и устойчивост - 440 млн.евро, което е признание на ЕК за изпълнените етапни цели за второто плащане, каза премиерът и подчерта, че това е първото плащане от три години насам по Плана. Това плащане показва, че България, когато има политическа воля, желание, необходимата експертиза, може да убеди ЕК в същото, посочи Желязков. Той изтъкна, че са изпълнени 58 от 59 етапни цели, но това е не само получаване на втори транш, а и предпоставка за получаването на третия транш, защото те са във функционална зависимост.

Очакваме третия транш, който е близо милиард и шестотин милиона също така да постъпи в рамките на настоящата година, обяви премиерът. По думите му с тези плащания правителството гарантира финансовата устойчивост на българската финансова система и реформите. Второто и третото плащане са най-тежките реформи от плана, свързани с енергетика, образование, обществени поръчки, борба с прането на пари, върховенството на правото и много други. И днес, и утре парламентът ще продължи работата си по тези реформи и съм сигурен, че правителството и управляващото мнозинство ще се справят с това огромно предизвикателство, което не просто беше забавено, а беше отречено през последните години, каза още министър-председателят.