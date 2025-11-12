ЕК блокира 430 млн. лева от ПВУ заради бездействието и цинизма на българските управляващи, заявиха в декларация от „Възраждане"

Вчера България бе наказана не от съдбата, а от бездействието и цинизма на собствените си управници, Европейската комисия (ЕК) блокира една трета от средствата по втория транш по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) - над 430 млн. лева, които по право принадлежат на българския народ, заяви депутатът от „Възраждане" Георги Хрисимиров в декларация от парламентарната трибуна.

Той отбеляза, че тези близо половин милиард лева се дължат на българските граждани и българския бизнес след понесени негативи, свързани с абсурдните мерки, взети по време на т.нар. ковид пандемия. От самото начало търговската сделка „пари срещу реформи“ от „Възраждане" смятаме за шантаж, прикрит зад европейска риторика, коментира Хрисимиров. По думите му икономиката ни е понесла достатъчно щети заради мерките срещу ковид, че да ни се поставят последващи условия за тези пари.

„За съжаление, щетите продължаваме да ги усещаме, като за момента спрени, а най-вероятно след шест месеца загубени, 430 млн. лева ще бъдат само началото и причината ще бъде провала на няколко партийни лидери, които са се оставили да бъдат командвани от едно самозабравило се намагнетизирано лице", каза Хрисимиров.

Той коментира и как се е стигнало дотук. След последните изменения в Закона за противодействие на корупцията управляващите ни уверяваха, че всички промени са консултирани и одобрени от т.нар. ни европейски партньори. Така се стигна до създаването на Номинационната комисия, която независимо трябваше да оцени кандидатите за членове на Комисия за противодействие на корупцията (КПК), посочи депутатът. Тази Номинационна комисия беше толкова независима, че за трима от петимата в състава ѝ от опозицията имахме обосновани съмнения за конфликт на интереси, което, разбира се, беше игнорирано от управляващите и в спешен порядък цялата процедура по изслушване и оценяване на кандидатите беше завършена, добави той. Георги Хрисимиров отбеляза, че докладът на Номинационната комисия е бил в дневния ред на ресорната парламентарна комисия, но заседанието е било отменено и докладът отлежава в някое чекмедже на председателя на комисията.

„Единствената причина да не получим парите по ПВУ е прищявката на собственика на това правителство Делян Пеевски", заяви Хрисимиров. По думите му, нито вицепремиерът Томислав Дончев, нито министър-председателят Росен Желязков, нито политическият пенсионер Бойко Борисов са заявили твърдото си несъгласие в момент, в който сме кандидатствали за втория транш за парите по ПВУ.

Всякакви законодателни изменения бяха приети на бърз ход с оправданието - парите по ПВУ, но стане ли дума за реални реформи в посока борба с корупцията, вие сте готови да жертвате нашите пари, коментира също депутатът от „Възраждане". „Вместо воля за истинска борба с корупцията, виждаме ожесточена битка не срещу престъпниците, а за контрол върху антикорупционния орган. Битка не за правда, а за власт, за това кой да държи ключа към разследванията, кой да прикрива, а не кой да изобличава", посочи той.