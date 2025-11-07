Подробно търсене

Мъжът, нападал фелдшер във врачанското село Краводер, остава в ареста

Кореспондент на БТА във Враца Мая Ценова
Снимка: кореспондент на БТА във Враца Мая Ценова (архив)
Враца,  
07.11.2025 17:05
 (БТА)

Обвиняемият за нападение над фелдшер в с. Краводер получи мярка за неотклонение „задържане под стража“ по искане на Районна прокуратура – Враца, съобщиха от Апелативна прокуратура – Враца.

Съдът е приел аргументите на държавното обвинение за наличие на реална опасност 29-годишният Х.В. да се укрие и да извърши престъпление. Освен това деянието, за което е обвинен, е с изключително висока степен на обществена опасност. В хода на разследването по делото са извършени разпити на свидетели, изготвена е съдебномедицинска експертиза на пострадалия

Мярката подлежи на обжалване пред Окръжния съд във Враца, а разследването по делото продължава.

На 31 октомври, пред частен дом в с. Краводер Х.В. ударил с юмрук в лицето медицинския специалист В.Й., който изпълнявал служебните си задължения и оказвал спешна медицинска помощ на пациент. Медикът бил на мястото в качеството му на фелдшер във филиала на Центъра за спешна медицинска помощ. Установено е, че има спукани кости на носа.  

Впоследствие Българският съюз на лекарските асистенти и фелдшерите (БСЛАФ) осъди агресията. В позицията си БСЛАФ посочи, че професионално-съсловната организация изразява своята подкрепа, както и готовността си да окаже пълно съдействие на техния колега.

/АБ/

Свързани новини

13.10.2025 11:33

Три жени са предизвикали скандал в спешния център в Разлог, една от тях е бутнала медицинска сестра

Три жени са предизвикали скандал в Центъра за спешна медицинска помощ – Разлог в следобедните часове на 12 октомври, неделя, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Благоевград. По време на скандала една от жените е бутнала медицинска сестра, която е паднала на земята.
30.09.2025 12:33

Каузата за защита на медиците от агресия обедини участниците във форума „Медици на прицел. Как се лекува болното доверие?“

Каузата за защита на медиците от агресия на работното място бе акцент на форума: „Медици на прицел. Как се лекува болното доверие?“, организиран от Българския лекарски съюз (БЛС) и част от Националната кампания на съсловната организация срещу насилието над медици под надслов #ПребориГнева.
30.09.2025 11:32

За нулева толерантност към агресията спрямо медици призоваха от Българския Червен кръст

Институциите, гражданското общество и медиите да проявяват нетърпимост и нулева толерантност към всякакви прояви на агресия спрямо медицински лица и заедно да работим в името на общата ни цел - да изградим среда на доверие, сигурност и диалог в здравната система. За това призоваха в позиция от Българския Червен кръст (БЧК).
30.09.2025 10:43

Осем производства е образувала прокуратурата за нападение над лекари през първото тримесечие, каза Николай Брънзалов от Българския лекарски съюз

Само за първото тримесечие на 2025 г. прокуратурата е образувала осем производства за причиняване на телесна повреда на медици. Това обяви председателят на Българския лекарски съюз (БЛС) д-р Николай Брънзалов, цитирайки данни от прокуратурата. Той откри форума „„Медици на прицел. Как се лекува болното доверие?“. Събитието е част от Националната кампания на съсловната организация срещу насилието над медици #ПребориГнева.

