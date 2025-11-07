Мъжът, нападал фелдшер във врачанското село Краводер, остава в ареста

Обвиняемият за нападение над фелдшер в с. Краводер получи мярка за неотклонение „задържане под стража“ по искане на Районна прокуратура – Враца, съобщиха от Апелативна прокуратура – Враца.

Съдът е приел аргументите на държавното обвинение за наличие на реална опасност 29-годишният Х.В. да се укрие и да извърши престъпление. Освен това деянието, за което е обвинен, е с изключително висока степен на обществена опасност. В хода на разследването по делото са извършени разпити на свидетели, изготвена е съдебномедицинска експертиза на пострадалия

Мярката подлежи на обжалване пред Окръжния съд във Враца, а разследването по делото продължава.

На 31 октомври, пред частен дом в с. Краводер Х.В. ударил с юмрук в лицето медицинския специалист В.Й., който изпълнявал служебните си задължения и оказвал спешна медицинска помощ на пациент. Медикът бил на мястото в качеството му на фелдшер във филиала на Центъра за спешна медицинска помощ. Установено е, че има спукани кости на носа.

Впоследствие Българският съюз на лекарските асистенти и фелдшерите (БСЛАФ) осъди агресията. В позицията си БСЛАФ посочи, че професионално-съсловната организация изразява своята подкрепа, както и готовността си да окаже пълно съдействие на техния колега.