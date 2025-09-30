За нулева толерантност към агресията спрямо медици призоваха от Българския Червен кръст

Институциите, гражданското общество и медиите да проявяват нетърпимост и нулева толерантност към всякакви прояви на агресия спрямо медицински лица и заедно да работим в името на общата ни цел - да изградим среда на доверие, сигурност и диалог в здравната система. За това призоваха в позиция от Българския Червен кръст (БЧК).

Случаите на агресия и насилие спрямо медицински специалисти в страната не само подкопават основите на доверието между пациенти и лекари, но и застрашават устоите на здравната система, основана на хуманност, професионализъм и взаимно уважение, заявиха от БЧК и обясниха, че насилието над медици е недопустимо нарушение на етичните и правни норми и представлява посегателство не само срещу личността, но и срещу цялата система на здравеопазване в България.

Възстановяването на доверието между обществото и медицинската общност изисква обединени усилия чрез образование, информираност, институционална отговорност и ангажираност на всички страни, заявиха от БЧК. Само така можем да изградим здравеопазване, в което всяка страна се чувства защитена, уважавана и достойно представена, допълниха от организацията.

От БЧК изразиха подкрепа към форуми като „Медици на прицел. Как се лекува болното доверие?“, който се състои днес. Такива инициативи отварят пространство за обществен разговор и поставят фокус върху нуждата от системни решения, от нормативни мерки за защита на медицинските служители и подобряване комуникацията между пациенти и здравни работници, посочват от организацията.

Насилието над медици, било то физическо, вербално или психологическо, не е решение на нито един въпрос, заяви министърът на здравеопазването Силви Кирилов в рамките на форума днес.

От 1 януари 2025 г. до 10 септември са регистрирани 75 нападения над медицински лица, съобщи заместник-министърът на вътрешните работи Тони Тодоров.

Само за първото тримесечие на 2025 г. прокуратурата е образувала осем производства за причиняване на телесна повреда на медик, обяви председателят на Българския лекарски съюз (БЛС) д-р Николай Брънзалов.