В Ловеч изправят пред съда подсъдим за контрабанда на наркотични вещества

Ловешкият окръжен съд насрочи за 3 ноември, понеделник, разпоредително заседание срещу мъж, подсъдим за контрабанда на наркотични вещества, с инициали А. Е. А., съобщи Петя Иларионова, служител „Връзки с обществеността” в съда.

Подсъдимият е имал фирма за търговия на дребно с медицински изделия, лекарства без рецепта, медицински консумативи и изделия и др., както и за търговия с всички видове стоки и дейности, незабранени от законите и Конституцията на България.

Окръжната прокуратура в Ловеч е повдигнала обвинение срещу него за това, че в периода 23 март – 14 юни 2022 г. е направил опит да пренесе през границата лекарствени продукти, съдържащи високорискови и рискови наркотични вещества, без надлежно разрешително, издадено от министъра на здравеопазването. Това е станало чрез общо 32 пратки за чужбина, изпратени чрез куриерска фирма и държавен пощенски оператор. Стойността на лекарствата е малко над 4100 лв. В тях са вложени вещества, включени в списъците към Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, сред които фентанил, диазепам, кодеин, оксикодон и др.

Деянието е останало недовършено поради независещи от подсъдимия причини – след проверка пратките са били заловени и иззети от служители на отдел „Наркотици, оръжия и прекурсори“ към дирекция „Митническо разузнаване и разследване“ при Агенция „Митници“.

БТА припомня, че през миналата година на Граничния контролно-пропускателен пункт „Капитан Андреево” са предотвратени 50 случая за трафик на над един тон наркотични вещества. Общото количество е с близо 730 кг повече от това, което е разкрито и задържано през 2023 г., и е най-високият резултат през последните 20 години.