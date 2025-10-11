„Фич“ очаква румънският бюджетен дефицит да спадне до 8,5 процента от БВП през тази година

Рейтинговата агенция „Фич“ ревизира нагоре прогнозата си за бюджетния дефицит на Румъния през текущата година и очаква той да спадне до 8,5 процента от брутния вътрешен продукт (БВП), съобщи Аджерпрес.

Дефицитът ще бъде по-нисък от рекордното равнище от 9,3 процента през миналата година. Според анализ на „Фич“, публикуван вчера, спадът на дефицита ще продължи и през следващите години, като стойността му се прогнозира на 7 процента от БВП през 2026 г. и на 6,5 процента през 2027 г.

Ревизираната прогноза на „Фич“ отразява предизвикателствата, пред които е изправена Румъния в усилията за спиране на влошаването на публичните финанси и прилагането на достатъчни консолидационни мерки за намаляване на големите фискални дефицити и стабилизирането на дълга в средносрочен план.

Според ревизията на румънския държавен бюджет на 1 октомври дефицитът тази година се очаква да достигне до 8,4 процента от БВП при 7 процента, които бяха заложени във февруарския бюджет.

Според анализа на „Фич“ затрудненията в ограничаването на дефицита се дължат на натиска за социални разходи, по-високата цена на кредитирането и бавния икономически растеж.

Рейтинговата агенция подчертава, че намаляването на дефицита и стабилизирането на държавния дълг са ключови условия за вдигането на негативната прогноза, свързана с румънския кредитен рейтинг, който е на равнище “BBB-“.