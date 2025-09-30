Китайската компания „Дунфан“ планира изграждането на завод за вятърни генератори в Турция, съобщи турският министър на енергетиката

Китайската компания „Дунфан“ (Dongfang Electric Corp.) планира да инвестира около 250 милиона долара във фабрика за вятърни генератори в Турция, съобщи днес турският министър на енергетиката и природните ресурси Алпарслан Байрактар, цитиран от Анадолската агенция.

От публикация на Байрактар в социалната мрежа „Ен Сосял“ става ясно, че той ​​е обсъдил плана с висшето ръководство на „Дунфан“, една от водещите китайски компании в сферата на вятърната енергия, по време на среща в турската столица Анкара.

„Турция си е поставила за цел да достигне 120 000 мегавата инсталиран вятърен и слънчев капацитет до 2035 г. и същевременно да увеличи вътрешния потенциал за производство на вятърни генератори и слънчеви панели“, подчерта още Байрактар в публикацията си.