Кристиан Стратев
Китайската компания „Дунфан“ планира изграждането на завод за вятърни генератори в Турция, съобщи турският министър на енергетиката
Снимка: AP Photo/Charlie Riedel, File. Изображението е илюстративно.
Анкара,  
30.09.2025 16:04
 (БТА)

Китайската компания „Дунфан“ (Dongfang Electric Corp.) планира да инвестира около 250 милиона долара във фабрика за вятърни генератори в Турция, съобщи днес турският министър на енергетиката и природните ресурси Алпарслан Байрактар, цитиран от Анадолската агенция. 

От публикация на Байрактар в социалната мрежа „Ен Сосял“ става ясно, че той ​​е обсъдил плана с висшето ръководство на „Дунфан“, една от водещите китайски компании в сферата на вятърната енергия, по време на среща в турската столица Анкара. 

„Турция си е поставила за цел да достигне 120 000 мегавата инсталиран вятърен и слънчев капацитет до 2035 г. и същевременно да увеличи вътрешния потенциал за производство на вятърни генератори и слънчеви панели“, подчерта още Байрактар в публикацията си. 

/С-АМ/

