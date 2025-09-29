Подробно търсене

Вълната от лошо време предизвика транспортни затруднения на гръцките острови Закинтос и Кефалония

Петър Къдрев
Снимка: Petros Giannakouris, AP / архив. Изображението е илюстративно.
Атина,  
29.09.2025 08:31
 (БТА)

Обилните дъждове и намалената видимост предизвикаха снощи сериозни затруднения за транспорта на гръцките острови Закинтос и Кефалония в Йонийско море край западните брегове на страната, съобщи телевизия Скай.

Полицията е помогнала на 12 души, които вечерта са били блокирани на пътя Закинтос – Аликес, който е бил наводнен от водите.

Намалената видимост е предизвикала проблеми на летището на Закинтос, където са били отменени около 20 полета.

Отменени полети е имало и на летището на Кефалония. Поне 4 самолета не са успели да пристигнат, а заминаващите полети са били спрени и десетки пътници са останали блокирани на летището.

