Основната опозиционна партия в Турция преизбра окръжния си председател в Истанбул на извънреден конгрес

Основната опозиционна партия в Турция – Народнорепубликанската партия (НРП) - преизбра за свой окръжен председател в Истанбул Йозгюр Челик на днешния извънреден окръжен конгрес на партията, съобщи сайтът „Хюриет дейли нюз“.

Челик, който бе отстранен от поста си на 2 септември с решение на съда заради предполагаеми нередности при избирането му през 2023 г., бе единственият кандидат, за когото можеха да гласуват 600-те делегати на НРП. След проведено гласуване той бе преизбран да заеме поста председател на окръжната организация на партията в Истанбул.

„Тези, които знаят, че не могат да ни победят на избори, се опитват да ни спрат с незаконни съдебни решения“, заяви Челик след преизбирането си, като се закани, че партията му „ще вземе властта и ще подсигури обществения мир в страната“.

Часове преди днешното гласуване съд в Истанбул поиска провеждането на извънредния окръжен конгрес да бъде спряно, но НРП не отмени конгреса си, а турският Висш избирателен съвет (YSK) се събра и отхвърли искането на съда, отбеляза „Хюриет дейли нюз“.

По-рано тази година съд в Анкара отхвърли дело, целящо анулиране на конгреса от 2023 г., на който Челик е бил избран за председател на окръжната организация, но в началото на септември друго съдебно решение отстрани Челик и окръжното ръководство на НРП, а на тяхно място бяха назначени петима души за временно ръководство, оглавено от члена на НРП Гюрсел Текин, припомня „Хюриет дейли нюз“.

Напрежението се покачи на 8 септември, когато представители и поддръжници на НРП не се подчиниха на временната забрана за събирания на обществени места и проведоха протест пред централата на партията в Истанбул срещу пристигането на временно назначения председател Текин. По време на протеста се стигна до сблъсъци между протестиращи и полиция, а властите използваха сълзотворен газ срещу събралото се множество.