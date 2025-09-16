КосоваПрес: Косово представя нова програма за безвъзмездни средства за чиста енергия

Косовското правителство в оставка представи нова програма за предоставяне на безвъзмездни средства за чиста енергия, насочена към подпомагане на бизнеса с цел повишаване на енергийната му ефективност и подобряването на конкурентоспособността му на пазара. Инициативата се осъществява с подкрепата на правителството на Люксембург и разполага с фонд от един милион евро, предаде за БТА агенция КосоваПрес.

Предвижда се предприятията да получат до 20 000 евро за една мярка, а ако участват по две мерки, общият размер на безвъзмездната помощ може да достигне 25 000 евро.

Представяйки програмата, премиерът в оставка Албин Курти подчерта значението на предишните инвестиции в частния сектор и влиянието, което те са оказали върху икономическото развитие.

Той каза, че благодарение на субсидирани инвестиционни заеми в размер на 100 милиона евро за 379 предприятия и още 12 милиона евро за 440 предприятия, в бизнеса са навлезли за автоматизирани линии, роботи и ново оборудване.

Министърът на икономиката в оставка Артан Ризваноли подчерта значението на институционалното сътрудничество за прилагането на програмата, като подчерта, че тя идва във важен момент за енергийния пазар на Косово.

Според нея програмата ще допринесе за повишаване на конкурентоспособността на бизнеса, работещ на либерализирания пазар, чрез намаляване на разходите и намаляване на вноса.

Министърът на индустрията, търговията и предприемачеството Розета Хайдари обяви, че програмата ще бъде прилагана от Косовската агенция за инвестиции и подкрепа на предприятията към Министерството на индустрията, търговията и предприемачеството.

Междувременно посланикът на Люксембург в Прищина Ерик Диц похвали сътрудничеството с местните институции и изтъкна положителното въздействие, което програмата ще окаже върху икономиката и околната среда.

