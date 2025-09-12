Четиридесет случая на западнонилска треска са регистрирани този месец в Сърбия

Сръбският институт за обществено здраве „Д-р Милан Йованович Батут“ съобщи днес, че към 7 септември в Сърбия са регистрирани 40 случая на западнонилска треска, предаде регионалата телевизия Ен1.

Сред пациентите преобладават мъжете, а средната възраст на заразените лица е 65 години.

Първият случай в Сърбия беше регистриран в средата на юли при 66-годишен мъж в Южнобанатския окръг (Северна Сърбия).

Западнонилската треска е сезонно заболяване, предавано чрез ухапване от заразен комар, а сезонът на предаване на вируса в Сърбия обикновено продължава от юни до ноември, припомня телевизията.