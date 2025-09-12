Пакетите с реформи са добре дошли за фискалната консолидация на Румъния, обяви МВФ

Делегация на Международния валутен фонд (МВФ) представи днес доклад за румънската икономика след посещението си в страната в периода 3-12 септември, съобщава агенция Аджерпрес.

Неотдавнашният пакет от реформи за 2025-2026 г. е добре дошъл и представлява важна крачка напред. Пълното му изпълнение и допълнителни коригиращи мерки от 2027 г. за намаляване на бюджетния дефицит са от решаващо значение за възстановяването на фискалната и макроикономическата устойчивост, посочва МВФ.

Фондът отбелязва, че икономическият растеж е нисък, а инфлацията наскоро се повиши значително – до 9,9 процента през август след премахването на тавана на цените на електроенергията и увеличаването на данък добавена стойност (ДДС).

Международната финансова институция обръща също внимание на увеличението на дефицитите в резултат на влошаването на фискалната ситуация.

Бюджетният дефицит се е повишил до 8,7 процента от БВП (според методологията на Cash) през 2024 г., след значително увеличение на публичните разходи за пенсии и заплати и на вътрешно финансираните публични капиталови разходи. Увеличението на бюджетния дефицит допринесе за задълбочаване на дефицита по текущата сметка, който достигна 8,4 процента от БВП. Въпреки замразяването на заплатите и пенсиите в публичния сектор през 2025 г., високият бюджетен дефицит продължава да се запазва в средата на годината след продължителния растеж на текущите разходи, се посочва в доклада на финансовата институция.

МВФ очаква икономиката на Румъния да расте постепенно с умерени темпове на фона на фискалната консолидация. БВП на Румъния следва да нарасне, според Фонда, с 1 процент през 2025 г. и с 1,4 процента през 2026 г.

Според МВФ инфлацията ще остане висока през следващите 12 месеца преди да спадне под допустимия праг на националната банка до края на 2026 г.

Рисковете за инфлацията, според МВФ, включват по-високите цени на енергията и неблагоприятните климатични сътресения, които оказват влияние върху цените на хранителните продукти. По-високият от очаквания ръст на заплатите може да забави прогнозираната нормализация на основната инфлация, предупреждава МВФ.

Значителната фискална консолидация през 2025-2026 г. е добре дошла, а нейното изпълнение, заедно с по-нататъшни средносрочни корекции, е от решаващо значение за възстановяването на фискалната устойчивост и доверието на пазара, посочва МВФ.

Ако пакетът от реформи бъде изпълнен изцяло, първичните фискални дефицити ще намалеят с около 1,25 и 2 процентни пункта от БВП през 2025 и 2026 г. съответно, като общият фискален дефицит ще се понижи до около 6 процента от БВП през 2026 г.

Прогнозира се обаче, че след това фискалният дефицит ще се свива само постепенно, до около 5 процента от БВП до 2030 г., докато съотношението на дълга към БВП ще продължи да нараства до почти 70 на сто.

От 2027 г. нататък са необходими по-нататъшни фискални корекции, за да се сведе дефицитът под 3 процента от БВП в средносрочен план и да се стабилизира публичният дълг на около 60 процента, смята МВФ.

Премиерът Илие Боложан се срещна днес в двореца „Виктория“ с делегацията на Фонда, съобщава още Аджерпрес.

Според прессъобщение на правителството представителите на международната финансова институция са предали своята подкрепа за вече приетите пакети от реформи и за планираните бъдещи такива от правителството, определяйки ги за ключови за намаляването на бюджетния дефицит и увеличаването на доверието от страна на инвеститорите.