Новата учебна година в Румъния започва с протести и несигурност

Новата учебна година в Румъния започва на 8 септември на фона на планирани протести и заплахи за бойкот на учебната дейност от страна на недоволни от правителствените мерки за икономии учители. Учениците и студентите също обявиха, че се присъединяват към протеста на преподавателите, а в Букурещ е планиран многохиляден митинг, който според организаторите може да събере до 30 000 души.

Бойкот и протести вместо тържество на първия учебен ден

Учителите в страната организираха серия от протести, които започнаха още през летните месец, срещу мерките, предприети от коалиционното правителство на премиера Илие Боложан с цел овладяване на прекомерния бюджетен дефицит, който миналата година достигна 9,3 процента от БВП. Те предвиждат увеличаване на броя на часовете в задължителната норма на учителите, увеличаване на броя на учениците в клас, сливане на малки учебни заведения, намаляване на почасовото заплащане и други.

"Първият учебен ден - между несигурност и протести: без празненства в редица учебни заведения и с десетки хиляди учители на улицата", пише в заглавие телевизия Евронюз Румъния, като отбелязва, че някои училища са уведомили учениците и учителите, че няма да има празненства по повод откриването на учебната година, но часовете все пак ще се проведат, а други са ги предупредили въобще да не идват в училище.

Трите най-големи синдиката в образователния сектор обявиха в съвместно прессъобщение, че ще бойкотират първия учебен ден и вместо да застанат зад катедрата, на 8 септември преподавателите ще организират протест пред сградата на правителство срещу мерките за икономии в образователния сектор.

"Тази година за нас първият учебен ден няма да има същия смисъл. Молим ви да не ни обвинявате за това решение да бойкотираме първия учебен ден. Виновно е правителството, което чрез предприетите мерки показа, че не се интересува от нас, от вас, от румънското училище", се посочва в съобщение до учениците и родителите на Федерацията на свободните синдикати в образованието (FSLI), Федерацията на синдикатите в образованието "Спиру Харет" и Националната синдикална федерация "Алма Матер".

Те посочват, че отхвърлят правителствените мерките за намаляване на бюджетния дефицит, които според тях имат "отрицателни ефекти върху образователната система", и уточняват, че не излизат на улицата с искане за по-високи заплати, а за "по-добри условия за осъществяване на образователния акт и за справедливост".

По-висока норма, по-ниски доходи за учителите

Мерките, срещу които протестират учителите, включват увеличение на задължителната преподавателска норма от 18 на 20 часа месечно, сливане на стотици учебни заведения, увеличаване на броя на учениците в клас, намаляване с над 50 процента на ставката за дейностите, които се плащат на час, увеличаване на преподавателската норма за директорите и инспекторите, отбелязва сайтът Хотнюз.

Те са част от първия пакет бюджетно-фискални мерки, които четирипартийното коалиционно правителство на премиера Илие Боложан прокара в парламента в началото на юли, като включват също така и по-строги критерии за отпускането на стипендии за учениците.

Министърът на образованието Даниел Давид призна, че резултатът от мерките ще бъде намаляване на доходите на учителите, макар основната заплата да не се променя. Той дори се ангажира да поиска от премиера Боложан отмяна на тези мерки, но състоялите се през август преговори със синдикатите не доведоха до споразумение.

Солидарност от страна на студенти и ученици

Националният алианс на организациите на студентите в Румъния обяви, че се присъединява към обявените протести в първия учебен ден и че студентите "споделят същото чувство на недоволство от мерките за икономии", наложени от правителството.

Същото направи и Националният съвет на учениците, който препоръча на младежите да носят бяла лента на ръката в знак на солидарност.

"Първи учебен ден, първи ден на протест! Учениците от цялата страна се превръщат в гласа, който се противопоставя на мерките за икономии, които поставят в опасност бъдещето на образованието", се посочва в позиция на ученическия съвет, публикувана във Фейсбук.

Те напомнят, че броят на отпусканите стипендии е орязан съществено чрез въвеждане на много по-рестриктивни критерии, а някои видове стипендии за заслуги, например за отлично представяне на олимпиади, са напълно премахнати. Същевременно стотици училища се сливат, което означава по-дълго пътуване и препълнени класове, отбелязва ученическата организация.

Синдикатите обявиха, че подготвят за първия учебен ден мащабен митинг под наслов "Марш на образованието", който според организаторите се очаква да събере на "Площада на победата" в Букурещ около 30 000 участници от цялата страна.

На фона на общата несигурност около първия учебен ден в събота дойде и новината за колективната оставка на ръководството на най-голямото училище в Букурещ, в което учат над 2000 ученици. Родителите се оплакват от "хаос, злоупотреби и нередности", тъй като заради продължаващ ремонт учебното заведение не разполага с достатъчно пространство и учениците трябва да учат на три смени - практика, която от новата учебна година вече е незаконна.

Министърът на образованието: Учебната година ще започне

Общо около 3 милиона ученици се очаква да влязат в класните стаи в понеделник. Началото на новата учебна година обаче е под знака на конфликта между профсъюзите и правителството, а синдикалистите предупреждават, че протестните акции ще продължат и след 8 септември, ако исканията им не бъдат изпълнени, информира телевизия Про ТВ.

Министърът на образованието Даниел Давид, който посочи по-рано, че предприетите мерки са "кризисни, а не реформени", призова родителите все пак да заведат децата си на училище в понеделник и изрази оптимизъм, че учебните часове ще започнат въпреки недоволството на преподавателите.

"Със сигурност ще започне училището в понеделник. Моето момиченце ще отиде в понеделник на училище. Виждам дискусиите в публичното пространство. Както съм казвал много пъти, същината на един преподавател, независимо дали е синдикалист или не, е, когато има дете пред училището, да го покани в училище и в класната стая. Това е морален въпрос, не говорим за законовия аспект", подчерта министърът.