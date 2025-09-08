Хиляди учители протестират в Букурещ срещу мерките за икономии в първия учебен ден

Подробно търсене

Ваня Накова
Хиляди учители и други служители в образователния сектор протестират в първия ден от новата учебна година, Букурещ 8 септември 2025 г. Снимка: AP Photo/Vadim Ghirda
Букурещ,  
08.09.2025 14:55
 (БТА)

Десетки хиляди учители от цяла Румъния протестират в Букурещ днес в първия учебен ден срещу предприетите от правителството мерки за икономии, съобщава телевизия Диджи 24, като отбелязва, че вместо с празненства новата учебна година започва с бойкот и протести, организирани от трите основни синдиката в образователния сектор.

Демонстрантите се събраха на Площада на победата в Букурещ, където скандираха "Оставка!", "Долу правителството!" и "Долу лъжливия министър". Те призоваха за оставката на министъра на образованието Даниел Давид с мотив, че до последния момент не е предприел нищо срещу "хаоса" и "тежките проблеми, предизвикани от прибързаните решения на правителството". Протестиращите надуваха вувузели и носеха плакати с надписи: "Образованието заслужава по-голямо парче от пицата" и "Днес режете от образованието, утре ще просим като нация!", посочва телевизията. 

Мерките, които предизвикаха недоволството на учителите, включват увеличение на задължителната преподавателска норма от 18 на 20 часа месечно, сливане на стотици учебни заведения, увеличаване на броя на учениците в клас, намаляване с над 50 процента на ставката за дейностите с почасово заплащане и други. Те са част от първия пакет мерки за икономии, приети от правителството на премиера Илие Боложан в рамките на усилията за овладяване на прекомерния бюджетен дефицит, който достигна 9,3 процента от БВП в края на миналата година.

Към протеста на преподавателите, организиран от Федерацията на свободните синдикати в образованието (FSLI), Федерацията на синдикатите в образованието "Спиру Харет" и Националната синдикална федерация "Алма Матер", се присъединиха също организациите на студентите и учениците. Националният съюз на студентските организации в Румъния отбеляза, че мерките "засягат цялата образователна система" и "ограничават правата на всички преки бенефициенти на образованието". 

Шествието на протестиращите учители тръгна от Площада на победата, където се намира сградата на правителството, към президентския дворец "Котрочени", като по пътя си блокира движението на моста "Басараб". Очаква се делегация на демонстрантите да бъде приета за разговори от президента Никушор Дан.

/СГ/

