Над 10 000 учители в Румъния протестираха в първия учебен ден и заплашиха с обща стачка, ако исканията им не бъдат изпълнени

Хиляди румънски учители от цялата страна проведоха протестно шествие в столицата Букурещ, а учебните часове бяха отменени в първия учебен ден днес, съобщиха местните медии.

Преподавателите са недоволни от правителствените мерки за икономии, включващи преструктуриране на училища и увеличаване на седмичната норма на преподавателските часове, които са част от усилията за овладяване на прекомерния дефицит на страната.

Широкото коалиционно правителство в Румъния е изправено пред отпор от страна на публичния сектор и силно противопоставяне срещу орязването на разходите, докато се опитва да понижи най-високия бюджетен дефицит в Европейския съюз и да получи достъп до милиарди евро от фондовете за възстановяване от Брюксел, отбелязва Ройтерс.

От встъпването си в длъжност в края на юни то повиши данъците и оряза разходите, включително в образованието, където увеличи средната норма на преподавателските часове от 18 на 20 седмично, без да повишава заплащането. Кабинетът също така увеличи максималния брой на учениците в клас, обяви сливане на малки училища и оряза стипендиите.

Над 10 000 души - протестиращи учители и присъединили се към тях студенти, се включиха в шествието по улиците на Букурещ днес с искане за оставка на министъра на образованието Даниел Давид и отмяна на мерките. Демонстрантите скандираха "Оставка!", "Долу правителството!" и носеха плакати с надписи "Образованието заслужава по-голямо парче от пицата" и "Днес режете от образованието, утре ще просим като нация!", съобщи телевизия Диджи 24.

От своя страна министърът на образованието Даниел Давид, когото протестиращите обвиняват, че не е предприел нищо срещу "хаоса" и "тежките проблеми, предизвикани от прибързаните решения на правителството", каза, че е нереалистично да се очаква, че мерките може да бъдат отменени.

"Напълно нереалистично е да очакваш в този период да има изменения в бюджетно-фискалното законодателство или премиерът да подаде оставка или правителството да падне, защото Румъния трябва да премине през още две важни изпитания: оценката на (международната рейтингова агенция) Мудис през септември и оценката на Европейската комисия през октомври", посочи Давид за Диджи 24. Той добави, че "никой не е доволен, нито аз като министър, нито колегите преподаватели, нито студентите. Страната е в бюджетно-фискална криза".

Делегация на протестиращите учители беше приета от президента Никушор Дан в президентския дворец "Котрочни", като разговорите продължиха над два часа, информира телевизията.

Синдикалистите не изключват започване на обща стачка, като посочват, че утре учителите ще бъдат в класните стаи, но няма да преподават.

"Нямаме нужда от обещания, президентът се запозна с исканията ни, като първото искане е свързано с оставката на министъра на образованието Даниел Давид, а второто - с анулиране на приетите мерки", посочи синдикалният лидер Мариус Нистор. Той каза, че държавният глава не се е произнесъл по първото искане, а по второто е посочил, че може да има нова среща след около два месеца, когато се види ефектът от приложените мерки.

Нистор добави, че протестните действия ще продължат до изпълнението на двете искания и уточни, че обща стачка "не е изключена".

Правителството на премиера Илие Боложан орязва разходите също така за здравеопазването, държавните компании, регулаторите и публичната администрация с мотива, че тежестта на овладяването на бюджетния дефицит не може да се поеме само от увеличението на данъците и частния сектор, напомня Ройтерс.

Румъния, която приключи с дефицит от 9,3 процента от брутния вътрешен продукт миналата година, когато се състояха четири вида избори, се стреми да го понижи до малко под 6 процента до 2026 г.