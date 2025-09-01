Подробно търсене

Турският президент се срещна с лидерите на Азербайджан и Армения по време на посещението си в Китай

Кристиан Стратев
Турският президент Реджеп Тайип Ердоган. Снимка: AP Photo/Francisco Seco (архив).
Анкара,  
01.09.2025 08:44
 (БТА)

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган проведе двустранни срещи с азербайджанския президент Илхам Алиев и арменския премиер Никол Пашинян по време на посещението си в Китай, където в момента се провежда срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС), предаде Анадолската агенция. 

По информация на Дирекцията по комуникации към турското президентство Ердоган е провел двустранна среща с Алиев, по време на която двамата са обсъдили двустранните отношения между Турция и Азербайджан, както и регионални въпроси. По време на срещата Ердоган е заявил, че двете страни ще продължат да си сътрудничат в различни сфери и по-специално в енергетиката и транспорта, като е подчертал задоволството си от позитивното развитие на отношенията между Армения и Азербайджан. 

На срещата са присъствали и външните министри на Турция и Азербайджан – Хакан Фидан и Джейхун Байрамов. 

По-късно през деня Ердоган се е срещнал и с арменския премиер Никол Пашинян, като двамата са обсъдили двустранните отношения между Турция и Армения, както и конкретни стъпки за установяването на мир и стабилност в района на Южен Кавказ, съобщава в друго съобщение Дирекцията.

На срещата са присъствали още турският външен министър Хакан Фидан и арменският му колега Арарат Мирзоян. 

