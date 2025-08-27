Риболовът в Мраморно море става все по-труден заради морската слуз и огромния брой медузи, предупреждават турски рибари

Риболовът в Мраморно море става все по-труден заради морската слуз, която засегна морето през пролетта, и огромната популация от медузи, която създава проблеми за рибарите в момента, предупреждава председателят на Асоциацията на рибарите в град Гемлик Кадир Аксу, цитиран от турската агенция ИХА.

„Ефектът на морската слуз, който ни засегна през пролетта, вече отмина, но в момента не можем да хвърлим мрежите си заради огромния брой медузи в морето – те не само късат нашите мрежи, но и причиняват наранявания на рибарите“, споделя Аксу, като подчертава, че в края на лятото броят на медузите е нараснал десетократно. „В зона от 10 квадратни метра има поне по 20-30 медузи. Представете си как може да се почисти мрежа с дължина 300 метра – това са стотици медузи“, споделя още той.

В същото време членът на Комитета за опазване на Мраморно море проф. д-р Мустафа Саръ отбелязва, че температурата на водата в Мраморно море е достигнала рекордно високи нива през лятото, което в комбинация с риболова на видове, които ядат яйцата на медузите, и силното замърсяване в района е причина за ръста в броя на медузите. „Ние сме тези, които замърсяват морето. Трябва да ограничим употребата на плавателни съдове и мрежи с голяма дължина в района на Мраморно море, както и да се пренасочим към екосъобразен риболов“, споделя още Саръ, като подчертава, че ако замърсяването бъде ограничено – проблемът с медузите също ще изчезне.