Турският президент Реджеп Тайип Ердоган ще присъства на финала на световното първенство по футбол в Катар днес

site.btaТурският президент Реджеп Тайип Ердоган ще присъства на финала на световното първенство по футбол в Катар днес
Турският президент Реджеп Тайип Ердоган ще присъства днес на церемонията по закриването на Световното първенство по футбол в Катар, съобщи турското президентство.
В съобщението се уточнява, че посещението на Ердоган ще бъде по покана на емира на Катар шейх Тамим бин Хамад Ал Тани.
Турският президент беше и на церемонията по откриването на Световното първенство на 20 ноември.
/ПК/
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