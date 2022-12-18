Турският президент Реджеп Тайип Ердоган ще присъства на финала на световното първенство по футбол в Катар днес

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган ще присъства днес на церемонията по закриването на Световното първенство по футбол в Катар, съобщи турското президентство.

В съобщението се уточнява, че посещението на Ердоган ще бъде по покана на емира на Катар шейх Тамим бин Хамад Ал Тани.

Турският президент беше и на церемонията по откриването на Световното първенство на 20 ноември.