Британският разрушител "HMS Dragon" пристигна в Кипър

Елена Дражева
Снимка: AP Photo/Petros Karadjias. Илюстративно изображение.
Никозия ,  
24.03.2026 10:31
 (БТА)
Британският разрушител "HMS Dragon" пристигна в Кипър, съобщава англоезичнотo издание "Сайпръс мейл", позовавайки се на изявление на британския министър на отбраната Джон Хийли.

Хийли е заявил вчера в британския парламент, че корабът ще започне "процес по интеграция в отбраната на Кипър".

Плавателният съд тръгна от Портсмът (Южна Англия) на 10 март, след като британският министър-председател Киър Стармър обяви, че Великобритания ще изпрати разрушителя и два хеликоптера от типа "AW159 Wildcat", пригодени за прехващане на дронове. В началото на март британската военноморска база в Акротири беше ударена от ирански дрон, което причини леки щети. При инцидента нямаше пострадали.

Принуден да даде обяснение за забавянето в изпращането на разрушителя, Стармър заяви в парламента, че "HMS Dragon" е трябвало да бъде приспособен за нуждите на мисията преди да може да отплава за остров Кипър осем дни след нападението с дрон.

През уикенда британският министър на отбраната съобщи, че в двете бази на Великобритания в Кипър – Акротири и Декелия – ще бъдат назначени допълнителен персонал от 500 души. Хийли заяви също, че в региона летят толкова самолети, колкото не са летели през последните 15 години, а британските пилоти „вече са надхвърлили 700 летателни часа“ в операции, свързани с конфликта.

По-рано в Кипър беше изпратен още един хеликоптер "AW159 Wildcat" и хеликоптер "Merlin Mk2", а „водещи експерти“ са пристигнали на острова, „за да помогнат за координирането на противовъздушната отбрана“, отбелязва изданието.

Двете бази на Великобритания в Кипър са суверенна британска територия съобразно договора за независимост на Кипър, подписан през 1960 г.

Великобритания използва военните съоръжения за операции в Близкия изток, като самолети на Кралските военновъздушни сили в момента извършват полети, които целят защита от ирански дронове.

/МИД/

Свързани новини

19.03.2026 18:34

Президентът на Република Кипър призовава за "откровена дискусия" по отношение на бъдещето на британските бази на острова

Президентът на Република Кипър Никос Христодулидис призовава за "открит и честен разговор" относно бъдещето на британските бази на острова, когато кризата в Близкия изток приключи, предаде агенция ДПА. Говорейки след срещата на Европейския съвет в
08.03.2026 15:55

Германска фрегата пристигна в Кипър в подкрепа на сигурността на острова на фона на войната в Близкия изток

Германската фрегата „Нордрайн-Вестфален“ (FGS Nordrhein-Westfalen) пристигна днес на пристанището в Лимасол в Кипър, присъединявайки се към други чуждестранни кораби, разположени на средиземноморския остров заради продължаващия конфликт в Близкия
07.03.2026 15:59

Турция обмисля разполагане на изтребители F-16 в Кипър

Турция обмисля разполагане на изтребители F-16 в Кипър, предаде агенция Ройтерс, като се позова на източник от Министерството на отбраната. Представителят на военното ведомство в Анкара посочи, че това е една от стъпките, които се обмислят в рамките
05.03.2026 11:22

Британският министър на отбраната ще пристигне днес в Кипър, където британска база бе ударена с дронове

Британският министър на отбраната Джон Хийли заминава днес за Кипър - четири дни след като дронове удариха британската база Акротири, разположена в южната част на острова, предаде Франс прес, като се позова на няколко британски медии. Потърсено за

