КНА: Кипърският президент Христодулидис призова Турция да изпълни задълженията си, свързани с Кипър

Кипърският президент Никос Христодулидис призова Анкара да изпълни задълженията си, свързани с Кипър, по пътя на Турция към ЕС, предаде за БТА кипърската агенция КНА.

Така той отговори на въпроси на медиите относно изявленията на турския президент Реджеп Тайип Ердоган, че присъединяването към ЕС остава стратегическа цел на страната му.

Освен това в изявление днес Христодулидис каза, че кипърското председателство на ЕС ще покани Ергодан и турския външен министър Хакан Фидан на Европейския съвет и на срещата на външните министри на страните от ЕС във формат „Гимних“ в Никозия.

В отговор на въпрос относно развитието по кипърския въпрос Христодулидис каза, че е напълно подготвен за срещата на 11 декември с личния пратеник на генералния секретар на ООН Мария Анджела Олгин. Той припомни, че ще се срещне с Олгин в събота и че отива на срещата на 11 декември с лидера на кипърските турци Туфан Ерхюрман, като има само една цел, която не е нищо друго освен възобновяване на мирните преговори.

Той отбеляза, че още на първата среща е заявил както на лидера на кипърските турци, така и на личния пратеник на Генералния секретар на ООН, че е готов, дори преди края на годината да участва в разширена конференция, която ще доведе до обявяването на възобновяване на преговорите по същество.

Относно кипърското председателство на ЕС Христодулидис повтори, че това е национална мисия, за която Кипър се подготвя през последните две години. Той добави, че предвид международните развития, кипърското председателство ще съвпадне като време с редица предизвикателства за ЕС.

Той увери, че Никозия е напълно готова да поеме успешно тази роля, от една страна, да укрепи стратегическата автономност на Европейския съюз, а от друга, да сближи ЕС с региона.

Кипърският президент каза, че е бил информиран за няколко пътувания на председателя на Комисията и на председателя на Съвета до съседни държави по време на кипърското председателство, което е важно и е индикация за новия подход от страна на Комисията.

Кипър е разделен от 1974 г., когато Турция нахлу и окупира северната трета на острова. Последният кръг от преговори, през юли 2017 г. в швейцарския курорт Кран-Монтана, завърши безрезултатно.

