Румъния няма да иска удължаване на крайния срок за санкциите срещу "Лукойл"; Молдова иска дерогация

Румъния няма да поиска удължаване на крайния срок – 21 ноември, определен от американските власти, за санкциите срещу „Лукойл“, обяви министърът на енергетиката Богдан Иван, цитиран от румънски медии.

„Ние защитаваме енергийната сигурност на Румъния и строго прилагаме международните санкции срещу „Лукойл“, написа министърът снощи в профила си във Фейсбук. В публикацията министърът посочи още, че Румъния ще подкрепи „възпроизвеждането и единното прилагане на санкциите, инициирани от САЩ в целия Европейски съюз“.

Богдан Иван не посочи каква формула ще приеме Румъния, а само че няма да поиска удължаване на крайния срок, определен от САЩ за налагане на санкциите.

Министърът уверява, че експерти от Министерството на енергетиката работят с всички компетентни органи за създаване на законодателство, което ще гарантира пълно спазване на режима на санкции, както и продължаване на работата на рафинерията „Петротел“ в Плоещ и търговията с петролни продукти, без да се застрашава доставката на гориво на вътрешния пазар.

Румъния, България и други държави са в надпревара с времето, за да спрат затварянето на рафинериите на „Лукойл“ преди санкциите на американските власти да влязат в сила на 21 ноември, отбелязва румънската секция на Радио Свободна Европа (РСЕ). Решението на Вашингтон и Лондон да включат „Лукойл“ и „Роснефт“ в списъка със санкции създаде паника в страните от ЕС, в които присъстват двете най-големи руски петролни компании.

Международните активи на „Лукойл“ – втората по големина петролна компания в Русия, включват рафинерии в Европа (по една в България и Румъния), 45 процента дял в завод за преработка на горива в Нидерландия, дялове в нефтени находища в Казахстан, Узбекистан, Ирак и Мексико, както и стотици бензиностанции по целия свят.

Румъния „трябва да поеме контрола над компанията, за да гарантира пълното прилагане на международните мерки, да защити работните места на 5000 служители и да осигури стабилността и сигурността на националната енергийна система“, посочи министърът на енергетиката Богдан Иван.

Пазарният дял на „Лукойл“ в Румъния е приблизително 20 процента, което я прави един от лидерите на пазара, но е значително по-нисък от пазарния дял на компанията в България, където могат да загубят 50 милиона евро в резултат на прекратяването на износа на дизелово гориво и авиационно гориво, пише Радио Свободна Европа.

„Лукойл“ навлезе на румънския пазар през 1998 г. и управлява бензиностанции, като основната ѝ дейност е продажбата на гориво на дребно.

Рафинерията „Петротел-Лукойл“ в Плоещ обяви през октомври, че преминава през основен ремонт до 30 ноември „с цел модернизиране на оборудването и осигуряване на по-безопасна експлоатация с възможно най-малко въздействие върху околната среда“.

Ремонтът включва пълно спиране на рафинерията, тъй като работата е насочена както към технологичните инсталации, така и към спомагателните съоръжения.

Рафинерията „Петротел-Лукойл“ е една от най-големите инсталации за преработка на суров нефт в Румъния с капацитет за рафиниране от приблизително 2,5 милиона тона годишно и допринася значително за икономиката на окръг Прахова и за осигуряването на вътрешния пазар на нефтопродукти, припомня РСЕ.

ИСКАНЕ ЗА ДЕРОГАЦИЯ В МОЛДОВА

В съседна Република Молдова на 7 ноември правителството представи собствено предложение за закупуване на активите на „Лукойл“ в страната, включително склад за самолетно гориво, съобщава румънската секция на РСЕ. Правителството в Кишинев съобщи, че е поискало от Вашингтон да отложи санкциите.

Съветът за разглеждане на инвестиции от значение за държавната сигурност, който е структура на правителството в Кишинев, представи оферта за закупуване на склада на "Лукойл-Молдова" на летището в Кишинев. Молдовската държава иска да поеме инфраструктурата и ресурсите на компанията до 17 ноември.

Министърът на енергетиката Дорин Жунгиету посочи, че Република Молдова се присъединява към американските санкции и е поискана временна дерогация, за да не бъде засегнато снабдяването с петролни продукти в страната. Молдовският министър също така обяви, че води разговори с България и Румъния за осигуряване на необходимите количества бензин, нафта и керосин.

Усилията за намиране на нов собственик на рафинериите на „Лукойл“ бяха поставени под въпрос, след като миналата седмица швейцарската компания „Гънвор“ (Gunvor) оттегли офертата си за закупуване на международните активи на „Лукойл“, тъй като американското министерство на финансите критикува офертата за продажба и нарече „Гънвор“ „марионетка на Кремъл“, посочва РСЕ.

„Гънвор“ е основана през 2000 г. от шведския милиардер Торбьорн Тьорнквист и Генадий Тимченко, който е близък сътрудник на Путин. През 2014 г., няколко дни преди САЩ да наложат санкции на Тимченко след анексирането на Крим от Русия, той продаде 43,6 процента от акциите си в компанията. Оттогава „Гънвор“ се дистанцира от Русия, продава руските си активи и осъжда публично войната в Украйна, отбелязва РСЕ.