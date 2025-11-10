Посланикът на ЕС Силвио Гонзато връчи доклада на ЕК за напредъка на Албания на президента Байрам Бегай

Посланикът на ЕС Силвио Гонзато днес се срещна с албанския президент Байрам Бегай и му връчи доклада на Европейската комисия за напредъка на Албания по пътя на европейска интеграция, предаде АТА.

По време на срещата двамата са провели ползотворна дискусия относно констатациите от доклада и следващите стъпки в процеса на преговорите за присъединяване на Албания към Европейския съюз.

Президентът Бегай е похвалил работата и продължаващата подкрепа на Делегацията на ЕС в Тирана и е подчертал ангажимента на Албания да продължи решително да изпълнява приоритетите си за европейската интеграция, подчеравайки, че реформите трябва да продължат в тясно сътрудничество с европейските институции, с цел ускоряване на пътя на Албания към пълноправното членство в Европейския съюз.

Албания кандидатства за членство в ЕС през април 2009 г. и през юни 2014 г. получи статут на страна кандидатка за членство в ЕС. От 2022 г. се водят официалните преговори за присъединяване на страната. Към момента Албания е отворила 28 от 33 преговорни глави.

През последната година Албания започна преговори по четири клъстера, като е постигнала пълно съответствие с общата външна политика и политика на сигурност на ЕС, включително въвеждане на санкции срещу Русия.