Подробно търсене

Посланикът на ЕС Силвио Гонзато връчи доклада на ЕК за напредъка на Албания на президента Байрам Бегай

Кристиан Стратев
Посланикът на ЕС Силвио Гонзато връчи доклада на ЕК за напредъка на Албания на президента Байрам Бегай
Посланикът на ЕС Силвио Гонзато връчи доклада на ЕК за напредъка на Албания на президента Байрам Бегай
Албанският президент Байрам Бегай. Снимка: Hannes Albert/dpa via AP. (Архив)
Тирана,  
10.11.2025 15:45
 (БТА)

Посланикът на ЕС Силвио Гонзато днес се срещна с албанския президент Байрам Бегай и му връчи доклада на Европейската комисия за напредъка на Албания по пътя на европейска интеграция, предаде АТА. 

По време на срещата двамата са провели ползотворна дискусия относно констатациите от доклада и следващите стъпки в процеса на преговорите за присъединяване на Албания към Европейския съюз. 

Президентът Бегай е похвалил работата и продължаващата подкрепа на Делегацията на ЕС в Тирана и е подчертал ангажимента на Албания да продължи решително да изпълнява приоритетите си за европейската интеграция, подчеравайки, че реформите трябва да продължат в тясно сътрудничество с европейските институции, с цел ускоряване на пътя на Албания към пълноправното членство в Европейския съюз. 

Албания кандидатства за членство в ЕС през април 2009 г. и през юни 2014 г. получи статут на страна кандидатка за членство в ЕС. От 2022 г. се водят официалните преговори за присъединяване на страната. Към момента Албания е отворила 28 от 33 преговорни глави.

През последната година Албания започна преговори по четири клъстера, като е постигнала пълно съответствие с общата външна политика и политика на сигурност на ЕС, включително въвеждане на санкции срещу Русия. 

/С-АМ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 15:58 на 10.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация