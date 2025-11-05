Проектобюджетът на Албания за 2026 г. достига близо 9,2 милиарда евро

Проектобюджетът на Албания за 2026 г. достига 886,8 милиарда албански леки (близо 9,2 милиарда евро), което представлява 31,9 процента от БВП и е с 55 милиарда леки (570 милиона евро) повече от актуализирания бюджет за 2025 г., предаде АТА.

Проектобюджетът беше одобрен от албанския Министерски съвет на 3 ноември и предстои да бъде обсъден в парламента член по член до началото на декември.

Според прогнозите на албанското правителство бюджетните приходи за 2026 г. ще възлязат на 823,1 милиарда албански леки (8,5 милиарда евро) или 29,6 процента от БВП, което е увеличение с 52,9 милиарда леки (близо 550 милиона евро) в сравнение с миналата година. Този ръст се основава на подобряването на фискалния контрол и намаляването на сивата икономика.

Очаква се икономическият растеж да запази положителната си тенденция, като се поддържа на нива от средно 4 процента в периода 2026-2028 г. и ще бъде подкрепен от вътрешно търсене и развитието на стратегически сектори.

Прогнозираният бюджетен дефицит за 2026 г. е 2,3 процента от БВП, а първичното салдо се очаква да бъде балансирано, в съответствие с фискалните правила.

Очаква се брутният държавен дълг да продължи да намалява, като прогнозите за него са от близо 53,6 процента от БВП през 2026 г. и 51 процента до 2028 г.

Проектобюджетът за 2026 г. предвижда също фондове за увеличение на минималната пенсия до 200 евро и средната до 400 евро на месец, отбелязва още АТА.

Финансирано ще бъде и увеличението на минималната заплата до 50 хиляди леки (517 евро) и индексация на заплатите в публичната администрация с 2,5 процента, считано от 1 януари 2026 г.

Правителството ще продължи да поддържа високо ниво на публични инвестиции – средно 6,5 процента от БВП в периода 2026-2028 г. – като те ще бъдат съсредоточени върху стратегически проекти в съответствие с Плана за растеж на ЕС за Западните Балкани и албанската Национална стратегия за развитие и интеграция 2021-2030 г.

Прогнозираните местни бюджети за 2026 г. са на стойност 97,7 милиарда леки (1 милиард евро), което е ръст от 9 процента в сравнение с 2025 г.

Албанският информационен портал „Шчиптаря“ прави разбивка на проектобюджета с фокус върху различните сектори.

Според портала най-голям бюджет в рамките на проектобюджета за следващата година ще получи албанското Министерство на здравеопазването (820 милиона евро), а Министерството на инфраструктурата и енергетиката ще разполага с 770 милиона евро. Бюджетът и на двете министерства е увеличен с 20 милиона евро, отбелязва „Шчиптаря“.

Отбрана

Най-голямо увеличение на бюджета – със 102 милиона евро – има Министерството на отбраната на Албания. През 2026 г. албанското Министерство на отбраната ще получи 589 милиона евро в сравнение с 487 милиона евро през 2025 г.

Министерският съвет на Албания също така прие преди дни нормативен акт, чрез който от бюджета на страната за 2025 г. да бъдат преразпределени 1,9 милиарда албански леки (19,6 милиона евро) за започването на производство на собствени оръжия и подсилването на въоръжените сили на страната, информира „Албениън поуст“.

Пенсии

За следващата година се предвижда нова формула за увеличение на пенсиите, която включва месечни бонуси, пише „Шчиптаря“. Според проектобюджета за 2026 г. фондът за бонусите ще бъде на стойност 100 милиона евро, като са предвидени и 16,5 милиона евро за индексацията им.

Публични инвестиции

Очаква се публичните инвестиции да бъдат на стойност около 1,8 милиарда евро през 2026 г. (50 милиона евро за реконструкции и 68 милиона евро, които се очакват по Плана за растеж) спрямо 1,6 милиарда евро през настоящата година, пише „Шчиптаря“.

Местни бюджети

В навечерието на началото на обсъжданията на нова териториална реформа в Албания, която ще доведе до ново разделяне на страната по общини, албанското правителство продължава да увеличава финансовата подкрепа за местната власт, пише още порталът. В проектобюджета за 2026 г. се предвижда фонд от 200 милиона леки (2 милиона евро), които ще бъдат разпределени на общините в зависимост от тяхното добро представяне.

В проектобюджета са заложени и средства, които ще бъдат предоставени на всички 61 общини в Албания за управление на отпадъците.

Концесии

По информация на „Шчиптаря“ към момента в страната има 11 активни концесионни договора. Най-висока стойност има концесията на Арбърския път (Rruga e Arbërit), свързващ албанската столица Тирана и град Дебър в Република Северна Македония, на стойност 3,36 милиарда леки (близо 35 милиона евро), каквато беше и през 2025 г.

Предвидената финансова подкрепа за такива договори в проектобюджета за следващата година възлиза на 120 милиона евро, което е спад в сравнение със 139 милиона евро през 2025 г.

Правосъдие

Почти всички съдебни институции в Албания ще имат по-висок бюджет през 2026 г., като най-голям ще бъде този на Висшия съдебен съвет – 68 милиона евро (близо 12 милиона евро повече от тази година).

Специализираната структура срещу корупцията и организираната престъпност на Албания (SPAK / СПАК) също ще има по-висок бюджет – 21 милиона евро в сравнение с 18,8 милиона евро през 2025 г.

Земеделие

Бюджетът за Министерството на земеделието за 2026 г. ще бъде 162 милиона евро, което е увеличение с 13 милиона евро в сравнение с 2025 г.

Икономика

Бюджетът за икономическия сектор се намалява с 60 милиона евро и през следващата година ще разполага с 417 милиона евро.

Вътрешни работи

Министерството на вътрешните работи на Албания ще получи 357 милиона евро през 2026 г.

Президентство, Парламент, Министерски съвет

Бюджетът, отделен за Президентството, е 5,9 милиона евро (от 6 милиона евро за 2025 г.), за Парламента –19 милиона евро (от 20 милиона евро през 2025 г.), а бюджетът на Министерския съвет се увеличава с 3,4 милиона евро (12,5 милиона евро в сравнение с 9 милиона евро през 2025 г.)