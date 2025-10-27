Подробно търсене

Президентът Румен Радев пристигна в Саудитска Арабия

Специален пратеник на БТА Николай Трифонов
София,  
27.10.2025 15:26
 (БТА)

Президентът Румен Радев пристигна в Саудитска Арабия.

По покана на престолонаследника и министър-председател на страната Мохамед бин Салман българският държавен глава ще участва в Деветото издание на форума „Инициатива за бъдещи инвестиции", съобщиха от прессекретариата на президента.

Днес президентът ще се срещне с представители на българската общност в Саудитска Арабия. Приемът ще бъде в българското посолство в Рияд.

/НС/

