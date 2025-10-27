site.btaПрезидентът Румен Радев пристигна в Саудитска Арабия
Президентът Румен Радев пристигна в Саудитска Арабия.
По покана на престолонаследника и министър-председател на страната Мохамед бин Салман българският държавен глава ще участва в Деветото издание на форума „Инициатива за бъдещи инвестиции", съобщиха от прессекретариата на президента.
Днес президентът ще се срещне с представители на българската общност в Саудитска Арабия. Приемът ще бъде в българското посолство в Рияд.
