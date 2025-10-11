Британците са предупредени за дълги опашки при първоначалното въвеждане на новата система за влизане в ЕС и Шенгенската зона, пише британска новинарска агенция

Британските граждани, пътуващи за Европа, ще трябва да се подготвят да четиричасови опашки, когато от утре в действие влиза новата европейска гранична система, пише Пи Ей Мидия.

Системата наречена „Вход-изход“ ще засегне хората от страни, които са извън Шенгенската зона за безвизово пътуване и следователно и британците.

Вчера Европейската комисия съобщи, че системата влиза в сила от неделя поетапно. ЕК припомни, че страните от ЕС и от Шенгенската зона ще започнат да събират електронни данни на гражданите от чужди държави, които идват за престой до 90 дни, се казваше в кореспонденция на БТА от Брюксел.

Предвижда се преходът да продължи шест месеца, като първоначално държавите ще определят на кои граници да бъдат въведени промените, а след това новата система ще заработи на всички гранични пунктове. С новите процедури отпада подпечатването на паспортите и то се заменя с електронни записи в системата. Очаква се промените да улеснят откриването на чужденците без право на престой в ЕС и разкриването на случаите на измами с документи и самоличност.

В системата ще бъдат записвани паспортните и биометричните данни на пътника (снимка на лицето и пръстови отпечатъци). След първоначалното въвеждане на данните им, чужденците ще преминават при последващо пътуване само бърза проверка. Някои държави могат да решат да автоматизират допълнително процесите си със системи за самообслужване, пояснява комисията.

От 10 април догодина се предвижда системата да работи изцяло.

За повечето британски пътници процедурите по влизане в Шенгенската зона ще се изпълняват на чуждестранните летища, добавя Пи Ей Мидия. Според Джулия Ло Бу-Сайд, изпълнителен директор на „Напреднало пътническо партньорство“ – мрежа от независими туристически агенции и агенти, това означава, че на британците, които ще преминават през големите летища в Южна Европа, като например тези в Италия, Испания или Португалия, се препоръчва да очакват до четири часа опашки за този първоначален етап от новата система за влизане в Шенгенската зона. Когато по едно и също време пристигат много полети от различни направления, може да се очакват закъснения, допълва експертката. Според нея в идните седмици нещата ще се оправят, когато персоналът и пътниците се фамилиаризират с новите процедури за влизане в Шенгенската зона.

Според британското вътрешно министерство допълнителните проверки, които ще се извършват съгласно новата система, ще изискват само една до две минути време. Но ведомството също предупреждава, че в натоварената част на деня, може да се образуват и по-дълги опашки.

Пътниците от Великобритания, които се качват на международни влакове или фериботи, съответно от лондонската гара Сейнт Панкрас, пристанището Дувър и терминала за тунела под Ламанша - Фолкстоун, ще преминават през проверките на системата „Вход-изход“ на тези места, тоест на британска територия, вместо при пристигането си на пристанище, гара или терминал от другата страна на Ламанша.

Първоначалното регистриране на данните в новата система на пътник от страна извън Шенгенската зона ще е валидно за три години, но при всяко пътуване на този пътник до тази зона, ще има проверка дали данните му съвпадат с тези, които са регистрирани в системата.

Въвеждането на системата „Вход-изход“ беше обсъждано от 10 години, припомнят „Европейският нюзрум“ и Франс прес в аналитични материали. Тя поражда все още възражения от страна на някои транспорти организации или пътници, които се опасяват, че така ще се удължат опашките по летищата или по гарите. Ето защо въвеждането на системата е поетапно във времето, коментира Франс прес.

Компанията, която експлоатира тунела под Ламанша – „Гетлинк“, и железопътната компания „Евростар“, осигуряваща и международните железопътни връзки от Великобритания през тунела под Ламанша,, казват, че вече са готови за новата система.

ЕК уверява, че информационни кампании ще позволят плавното прилагане на тази нова система „Вход-изход“. ЕК изтъкват и факта, че тази система ще позволи превенцията на нередовната миграция и защитата на сигурността на европейските граници, отбелязва Франс прес. Следващи етапи в тази насока са – стартиране през 2026 г. на дигитално разрешително за влизане в ЕС и в Шенгенската зона, наречено ЕТИАС.

Подобно на разрешителните ЕСТА, изисквани от САЩ, или на британския им еквивалент, всички граждани на страни, освободени от виза за краткосрочно пребиваване в ЕС и в Шенгенската зона, ще трябва да попълват дигитален документ, преди пристигането си и да заплатят малка сума. Сега се водят дебати колко да бъде сумата, отбелязва Франс прес.