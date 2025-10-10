От неделя започва постепенното въвеждане на новата система за проверка по външите граници на ЕС

От неделя започва постепенното въвеждане на новата система за преминаване на външните граници на ЕС, съобщи Европейската комисия. Страните от ЕС ще започнат да събират електронни данни на гражданите от чужди държави, които идват за престой до 90 дни.

Предвижда се преходът да продължи шест месеца, като първоначално държавите ще определят на кои граници да бъдат въведени промените, а след това новата система ще заработи на всички гранични пунктове. С новите процедури отпада подпечатването на паспортите и то се заменя с електронни записи в системата. Очаква се промените да улеснят откриването на чужденците без право на престой в ЕС и случаите на измами с документи и самоличност.

В системата ще бъдат записвани паспортните и биометричните данни на пътника (лицева снимка и пръстови отпечатъци). След първоначалното въвеждане на данните им, чужденците ще преминават само бърза проверка. Някои държави могат да решат да автоматизират допълнително процесите си със системи за самообслужване, пояснява комисията.

От 10 април догодина се предвижда системата да работи изцяло.