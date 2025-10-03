Подробно търсене

ЕС отпуска близо 1,6 милиарда евро на Испания за възстановяване от наводненията през 2024 г.

Асен Георгиев
ЕС отпуска близо 1,6 милиарда евро на Испания за възстановяване от наводненията през 2024 г.
ЕС отпуска близо 1,6 милиарда евро на Испания за възстановяване от наводненията през 2024 г.
Последици от големите наводнения във Валения и областта, взели стотици жертви, 12 ноември 2024 г. Снимка: АП/Alberto Saiz
Брюксел,  
03.10.2025 14:33
 (БТА)

Европейският съюз обяви, че ще отпусне близо 1,6 милиарда евро на Испания за финансиране на проекти за възстановяване във Валенсия и областта след големите наводнения миналата година, предаде Франс прес.

Европейската комисия ще предложи на 27-те държави членки да отпуснат помощ в размер на 945 милиона евро на Испания в рамките на Фонда за солидарност на ЕС, което нарежда сумата на второ място в историята на Съюза след помощта от 1,2 милиарда евро, предоставена на Италия след земетресенията през 2015 – 2016 г., се посочва в съобщение на европейската изпълнителна власт. Сумите ще бъдат отпуснати при получаване на съгласие от държавите членки и Европейския парламент.

Европейската комисия ще отдели също така 645 милиона евро от фонд за регионална помощ в полза на Испания, за да допълни този комплекс от мерки.

"Наводненията във Валенсия бяха европейска трагедия. Плакахме заедно, сега ще възстановим заедно", заяви в "Екс" председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

През октомври 2024 г. силни бури, подхранени от топлия и влажен въздух от Средиземно море, донесоха проливни дъждове над Испания, които след това предизвикаха наводнения и сериозни разрушения в източната автономна област Валенсия и отнеха живота на 232 души, припомня АФП.

/ВС/

Свързани новини

29.09.2025 19:17

Проливни валежи предизвикаха наводнения в испанския регион Валенсия, но без значителни щети

Автономна област Валенсия и други източни региони на Испания остават с червен код за опасно време след силни валежи през нощта, въпреки че те не предизвикаха големи щети за разлика от смъртносните наводнения през октомври 2024 г., предаде Франс
15.09.2025 09:57

Икономиките на Кипър, Гърция, Малта и България са най-потърпевши в ЕС от екстремните метеорологични условия това лято, отчита проучване

Екстремните метеорологични условия, които засегнаха Европа това лято, са причинили краткосрочни икономически загуби в размер на най-малко 43 млрд. евро, сочи най-новото проучване на икономисти от Университета в Манхайм и Европейската централна банка

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 14:59 на 03.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация