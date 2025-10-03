ЕС отпуска близо 1,6 милиарда евро на Испания за възстановяване от наводненията през 2024 г.

Европейският съюз обяви, че ще отпусне близо 1,6 милиарда евро на Испания за финансиране на проекти за възстановяване във Валенсия и областта след големите наводнения миналата година, предаде Франс прес.

Европейската комисия ще предложи на 27-те държави членки да отпуснат помощ в размер на 945 милиона евро на Испания в рамките на Фонда за солидарност на ЕС, което нарежда сумата на второ място в историята на Съюза след помощта от 1,2 милиарда евро, предоставена на Италия след земетресенията през 2015 – 2016 г., се посочва в съобщение на европейската изпълнителна власт. Сумите ще бъдат отпуснати при получаване на съгласие от държавите членки и Европейския парламент.

Европейската комисия ще отдели също така 645 милиона евро от фонд за регионална помощ в полза на Испания, за да допълни този комплекс от мерки.

"Наводненията във Валенсия бяха европейска трагедия. Плакахме заедно, сега ще възстановим заедно", заяви в "Екс" председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

През октомври 2024 г. силни бури, подхранени от топлия и влажен въздух от Средиземно море, донесоха проливни дъждове над Испания, които след това предизвикаха наводнения и сериозни разрушения в източната автономна област Валенсия и отнеха живота на 232 души, припомня АФП.