Италия отбеляза 50 години от "Клането в Чирчео"

Италия си спомня тези дни за една печална годишнина – 50 години от едно престъпление, потресло италианското общество и останало в историята на страната известно с името „Клането в Чирчео“, пишат „РАИ Нюз“, „Република“, „Стампа“ и „Куотидиано национале“. Тук не става дума за масово убийство на хора по време на атентат или на някакъв конфликт, или за жертви на катастрофално бедствие или на авария. „Клането в Чирчео“ е насилие срещу две момичета, което обаче остави дълбока и все още незатворена рана у италианското общество, коментира в. „Република“.

Зловещото престъпление продължава над 30 часа, от 16 ч. на 29 септември 1975 г. до вечерта на 30 септември 1975 г. Жертвите са 19-годишната Розария Лопес, която работи като барманка, и 17-годишната студентка Донатела Колазанти. Двете момичета произхождат от работнически семейства в Рим. Извършителите на престъплението са трима млади мъже - Анджело Ицо, който е на 20 години и е студент по медицина, Джовани Гуидо, известен с прякора Джани, който е на 19 години и учи архитектура и 22 –годишният Андреа Гира, който е син на италианския олимпийски шампион по водна топка Алдо Гира. Тримата извършители на престъплението са били активисти в неофашистки движения. Гира и Ицо са били съдени в миналото за въоръжен грабеж, като единият е бил признат за виновен, а другият оневинен поради липса на доказателства. Ицо е бил замесен и в групово изнасилване на две момичета. Гира пък е симпатизирал на престъпната организация „Клан на марсилците“, подвизаваща се в Рим.

Пътищата на Донатела и Розария и двама от младежите – Джани и Ицо, се пресичат през септември 1975 г., когато общ познат ги запознава. Двете момичета веднага харесват двамата младежи, които им се струват на пръв поглед добре възпитани, от добри семейства, образовани, религиозни, с чувство за хумор и галантни. Джани и Ицо канят Донатела и Розария на парти на 29 септември 1975 г. в курорта Лавинио, в областта Лацио, на което щели да присъстват още младежи и девойки. Момичетата приемат поканата и в 16 ч. на 29 септември 1975 г. потеглят от Рим с кола с Джани и Ицо към Лавинио. Но вместо на парти са откарани във вила в покрайнините на курорта Сан Фелице Чирчео, известен и само като Чирчео. Вилата е собственост на семейството на Андреа Гиро, когото двете момичета до този момент не са виждали.

Когато Донатела и Розария влизат във вилата, там няма никакво парти, нито други хора. Самият домакин Андреа Гиро го няма. Той пристига малко след това. Първоначално младежите се държат учтиво и дружелюбно с двете момичета, но в даден момент започват да им правят намеци от сексуално естество. Когато двете момичета дават ясно да се разбере, че не искат да имат сексуални отношения с тримата младежи, един от тях вади пистолет и им казва, че двете момичета трябва да се подчинят, защото тримата младежи са свързани с престъпния „Клан на марсилците“. Следват 30 часа на групово изнасилване, унижения, издевателства и побой над Донатела и Розария. По време на насилието Андреа Гиро намира време напълно невъзмутим да отиде да обядва със семейството си, а после се връща във вилата, за да се присъедини към другите двама насилници. Двете момичета освен това са дрогирани, а по време на насилието над тях насилниците дори си пускат музика и се шегуват.

В даден момент двете момичета са разделени, Розария е завлечена в една от баните на вилата, отново е пребита и е удавена във ваната. Донатела осъзнава тогава, че няма да излезе жива от това място и че единственият начин да оцелее е да се престори на умряла. Тя прави точно това, когато един от насилниците й нанася удари с метален предмет.

Малко след това тримата насилници натоварват тялото на Розария и преструващата се на мъртва Донатела в багажника на колата, с която са дошли до вилата, и се връщат в Рим. Там зарязват колата на улицата, за да отидат да вечерят в ресторант. Донатела започва да удря отвътре по капака на багажника на колата. Портиер на близка сграда чува шума и подава сигнал до патрулка на карабинерите. Те подават сигнал за подкрепления. Този сигнал е прехванат от фоторепортера Антонио Монтефорте, който по този начин се озовава на мястото заедно с карабинерите и когато те отварят багажника на колата, той заснема цяла поредица от снимки, на които се вижда как от багажника карабинерите вадят облятата с кръв и обезобразена Донатела и трупа на Розария. Снимките на Монтефорте от тази сцена обикалят първите страници на италианските издания и се завъртат в новинарските телевизионни емисии. Италия е потресена от видяното. Донатела е откарана в болница с множество сериозни рани и със счупен нос. Остава там месец. Но никога не се съвзема психически от онова, което е преживяла.

Следва продължителен процес, по време на който тримата насилници са осъдени на доживотен затвор. В затвора се озовават обаче само двама от тях – Джани и Ицо. Гира успява да избяга преди началото на процеса. Под фалшива самоличност той се устройва в Испания и постъпва в испанския чуждестранен легион, после започва да се дрогира и накрая умира от свръхдоза, без да попадне зад решетките заради извършеното престъпление в Чирчео. Ицо и Джани успяват в даден момент да избягат от затвора, но са заловени и върнати зад решетките. После Ицо успява да постигне намаляване на присъдата си от доживотна на 30 години затвор и дори да си осигури по-облекчен режим на задържане, при който разполага с часове и извън решетките. Именно през тези часове извън решетките той убива със съучастници съпругата и дъщерята на покаял се член на мафията, с когото се е запознал в затвора и заради това престъпление получава нова доживотна присъда. Джани пък след години в затвора е помилван през 2009 г.

Донатела Колазанти по време на процеса срещу насилниците си освен мъчителните показания за онова, което е преживяла, която е принудена да дава в съдебната зала, трябва да понесе и изпитанието на разпитите от страна на защитата на обвиняемите, които се опитват всячески да я очернят.

Пред годините след края на процеса в няколко интервюта Донатела разказва какво е преживяла. Особено остро реагира, когато научава, че е било допуснато Ицо да погуби живота на още две жени.

Донатела Колазанти умира на 30 декември 2005 г. от рак на гърдата. По онова време тя е само на 47 години. През 2020 г. къщата й е превърната в център за подпомагане на жените, станали жертва на насилие, припомня „РАИ Нюз“.

Когато четири години след смъртта на Донатела, е помилван насилникът й Джани, остро на това решение реагира Летиция, сестрата на другата жертва от Чирчео - Розария Лопес, която казва, че няма никакви индикации той да се е покаял за извършеното престъпление.

„Клането в Чирчео“ поставя началото на промяна в манталитета в Италия и в начина на третиране на жертвите на сексуално насилие. Четири години след него в Италия се появяват първите центрове, в които се настаняват жени и момичета, преживели сексуално или друго физическо насилие, припомня „РАИ Нюз“. През 1996 г. в италианското законодателство е променен и статутът на престъплението „изнасилване“ и то става вече „престъпление против личността“, а не само „престъпление срещу морала“. Тази промяна става посредством приет закон срещу сексуалното насилие, припомнят „РАИ Нюз“ и „Фато Куотидиано“.

През годините „Клането в Чирчео“ вдъхновява създателите на няколко филмови продукции. Най-новата от тях беше сериалът „Чирчео“ в шест епизода, излъчен преди три години по италианската телевизия.

Сега по повод трагичната годишнина „Фато Куатидиано“ създаде подкаст в осем епизода, посветен на престъплението, като в него цялата потресаваща история и последвалият я процес срещу насилниците е разказана от журналистките Анджела Ди Берардино и Джулия Мариани.

В последните години на няколко пъти имаше случаи на групови изнасилвания в Италия, които потресоха италианската общественост. Миналия месец, след дългогодишен процес, на 8 години затвор за участие в групово изнасилване над две момичета в Сардиния беше осъден Чиро Грило, синът на италианския комик Бепе Грило, който е съосновател на антисистемното „Движение 5 звезди“. По същото дело други двама участници в груповото насилие получиха също 8 години затвор, а един обвиняем получи 6 и половина години затвор.

Преди три години Италия беше потресена от случая на системно сексуално групово посегателство над две момиченца в град Кайвано, край Неапол, в който действат престъпни кланове, свързани с мафията Камора. Жертвите бяха настанени в специализирани центрове. А в Кайвано започна операция срещу престъпността. В усилията за борба срещу престъпниците там и за промяна на манталитета на местните жители, така че те да не допускат в бъдеще подобно насилие, като това над двете момиченца, се включи активно и местният енорийски свещеник Маурицио Патричело. На няколко пъти той проведе срещи с италианското ръководство, в това число и с премиера Джорджа Мелони. А в неделя срещу свещеника беше отправена заплаха под формата на куршум, завит в носна кърпа, който му беше връчен от мъж, получил причастие в църквата на Патричело. Това потресе Италия, беше осъдено от Мелони и от президента Серджо Матарела, а вътрешният министър Матео Пиантедози разпореди свещеникът да бъде поставен под засилена охрана. Заплахата срещу свещеника, борещ се и срещу груповите посегателства над деца в Кайвано, беше отправена в навечерието на годишнината от „Клането в Чирчео“, припомнят италиански медии.