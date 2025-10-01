Подробно търсене

Николай Велев
"Октоберфест" е временно затворен заради бомбена заплаха
Полицаи охраняват "Октоберфест". Снимка: Ленарт Прайс/ДПА чрез АП
Мюнхен ,  
01.10.2025 12:05
 (БТА)

Властите в Мюнхен временно затвориха световноизвестния бирен фестивал "Октоберфест" заради бомбена заплаха, свързана с взрива тази сутрин в северната част на германския град, предаде ДПА.

В изявление, публикувано в официалния сайт на общинските власти, се посочва, че решението фестивалът да остане затворен до 17:00 ч. (18:00 ч. българско време), се "дължи на бомбена заплаха, вързана с взрива в Северен Мюнхен". В текста се допълва, че властите са получили писмо със заплаха.  

По-рано днес мюнхенската противопожарна служба съобщи, че е получила сигнал за пожар в жилище в северния квартал "Лерхенау" в около 4:40 ч. Местни жители разказаха, че са чули експлозия и изстрели. Недалеч от горящата къща бе открит ранен човек, за когото по-късно полицията съобщи, че е починал.

Междувременно спешните служби заявиха, че в подпалената къща са открити капани с взривни устройства, което е наложило намесата на сапьори.

Според разследващите пожарът е бил причинен умишлено.

 

Свързани новини

28.09.2025 15:35

Критика към мерките за контрол на тълпите в Мюнхен след кратко затваряне на Октоберфест

Октоберфест в Мюнхен беше временно затворен вчера, след като струпването на голяма тъпла предизвика опасения за безопасността на посетителите, което доведе до критики от страна на някои посетители относно справянето с подобни ситуации, предаде ДПА.
20.09.2025 15:05

Тазгодишното издание на Окторберфест в Мюнхен беше официално открито

Октоберфест в южния германски град Мюнхен започна днес, като се очаква световноизвестният бирен фестивал да привлече милиони посетители, предаде ДПА.  Кметът на баварската столица Дитер Райтер откри 190-ото издание на най-големия по рода си фестивал
20.09.2025 07:59

Октоберфест започва в Мюнхен

Октоберфест започва днес в южния германски град Мюнхен, като милиони празнуващи ще присъстват на световноизвестния бирен фестивал, съобщи ДПА.

