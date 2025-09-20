Октоберфест започва в Мюнхен

Подробно търсене

Снимка: АП/Matthias Schraden
Мюнхен,  
20.09.2025 07:59
 (БТА)

Октоберфест в южния германски град Мюнхен започва днес, като милиони хора се очаква да посетят световноизвестния бирен фестивал, съобщи ДПА. 

Кметът на баварската столица Дитер Райтер ще открие 190-ото издание на най-големия по рода си фестивал в света на поляната Терезиенвизе в 12:00 часа (13:00 ч. българско време). 

В продължение на 16 дни до 5 октомври участниците може да се включат в празненствата в прочутите бирени шатри, да се качат на виенско колело и да се обличат в традиционни носии. 

Събитието може да привлече до 6 милиона посетители, като през 2023 г. рекордните 7 милиона души се включиха в празненствата. 

Първият уикенд на Октоберфест 2025 се очаква да се проведе при идеални метеорологични условия, като днес се прогнозират температури до 30 градуса.

 

