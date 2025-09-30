Подробно търсене

Броят на жертвите на тайфуна "Буалой" във Виетнам достигна 26; 30 души са в неизвестност

Валерия Динкова
Рухнали постройки след преминаването на тайфуна "Буалой" във Виетнам, 29 септември 2025 г. Снимка: Viet Hoang/VNExpress via AP
Ханой,  
30.09.2025 16:05
 (БТА)

Смъртните случаи в резултат на преминаването на тайфуна "Буалой" над Виетнам достигна 26, предаде Франс прес, като се позова на властите.

Стихията продължи 12 часа и предизвика сериозни щети и наводнения, като парализира и голяма част от столицата Ханой.

"Този тайфун – десетият, който удря Виетнам тази година, представляваше сериозно бедствие с комбинация от силни ветрове, внезапни наводнения и мащабни наводнения", заяви Май Ван Кхием – директор на Националния център за хидро-метеорологични прогнози.

След като отне живота на 37 души във Филипините, и принуди над 400 хиляди души да се евакуират, "Буалой" удари Централен Виетнам със съпъстващи ветрове със скорост от 130 км/ч.

Тайфунът и последиците от него, включително торнадо в северната част на страната вчера, причиниха смъртта на 26 души, а над сто човека пострадаха, съобщи днес Министерството на околната среда. Тридесет човека са в неизвестност.

Повече от 136 000 домове са понесли щети, а няколко хиляди семейства са блокирани в централната провинция Хатин, добави Министерството.

"Буалой" унищожи и 225 кв. км оризови насаждения и други култури, изкорени десетки хиляди дървета и повали електрически стълбове, като остави няколко района в централната част на страната без ток днес.

Виетнамските власти предупредиха и за повишаване на нивото на реките и риск от свлачища в планинските райони.

Ниската видимост, причинена от проливните дъждове, принуди властите да отклонят няколко самолета, които трябваше да кацнат на летището на столицата Ханой.

/НС/

