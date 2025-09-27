Броят на загиналите при преминаването на тропическата буря "Буалой" през Филипините достигна 11 души

site.btaБроят на загиналите при преминаването на тропическата буря "Буалой" през Филипините достигна 11 души
Филипинските власти днес съобщиха, че броят на жертвите при преминаването на тропическата буря "Буалой", която сега се е насочила към Виетнам, е достигнал 11 души, предаде Франс прес.
"Буалой" премина през няколко острова в централната част на страната вчера, като повали дървета и електрически стълбове, отнесе покриви на къщи и причини наводнения, които принудиха 400 000 души да се евакуират от домовете си.
Малкият остров Билиран беше един от най-тежко засегнатите. Там загинаха осем души, а други двама все още са в неизвестност, каза пред АФП Ноел Лунгай от регионалната служба за справяне с бедствията.
"Имаше мащабни наводнения и някои пътища все още са под вода тази сутрин", заяви той и добави, че "евакуираните започват да се връщат по домовете си с подобряването на времето".
По-рано властите съобщиха за смъртта на други трима души на островите Масбате и Тикао, близо до Билиран.
Четиринадесет души все още са в неизвестност в централната част на Филипините, съобщиха властите без да дадат повече подробности. Над 200 000 души все още остават в евакуационни центрове, разположени по пътя на бурята.
"Буалой" удари след супертайфуна "Рагаса", който причини смъртта на 14 души в северната част на Филипините.
След като премина през архипелага, днес "Буалой" се насочи към Южнокитайско море и се очаква да достигне централното крайбрежие на Виетнам утре следобед.
/ВД/
