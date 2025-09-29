Подробно търсене

Виктор Орбан омаловажи всякакви възможни полети на унгарски дронове над територията на "несуверенна" Украйна

Николай Джамбазов
Унгарският премиер Виктор Орбан. (AP Photo/Omar Havana)
Будапеща,  
29.09.2025 15:35
 (БТА)
Унгарският премиер Виктор Орбан омаловажи твърдението, че унгарски дронове са навлезли в украинското въздушно пространство, като заяви същевременно, че Украйна не е суверенна държава, тъй като зависи изцяло от Запада, предаде Франс Прес.

"Фактът, че три или четири унгарски дрона са преминали границата не е проблем", обяви Виктор Орбан, който подчерта, че е "склонен да вярва" на министъра на отбраната на Унгария Кристоф Салай-Бобровницки, който отрече обвиненията, че дроновете са навлезли в украинското въздушно пространство.

"Да кажем, че са прелетели на няколко метра навътре в страната, и какво от това?", добави той в интервю за подкаст, воден от говорителя на партията си ФИДЕС. Орбан посочи, че "Украйна трябва по-скоро да се притеснява за (руските) дронове по източната си граница."  

"Украйна не е независима и суверенна държава, ние сме тези, които я поддържаме цяла, така че тя не бива да се държи сякаш разполага със суверенитет", заяви Орбан.

Според унгарския премиер "ако утре Западът реши да не отпусне и един форинт (унгарската парична единица), Украйна ще се разпадне".

В петък украинският президент Володимир Зеленски заяви, че унгарски разузнавателни дронове са проникнали във въздушното пространство на страната му. На следващия ден унгарското Министерство на отбраната отхвърли това като "напълно неоснователни твърдения", припомня Франс Прес.

Напрежението между Киев и Будапеща се покачи от началото на войната в съседната страна, а Орбан преди е наричал Украйна васална държава. Унгария отказва да предостави военна помощ на Украйна и блокира преговорите ѝ за членство в ЕС, както и приемането на европейски санкции срещу Русия.

