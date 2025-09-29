Казинформ: Президентите на Казахстан и Италия проведоха преговори

Президентът на Казахстан Касъм-Жомарт Токаев заяви, че посещението на италианския му колега Серджо Матарела в Астана ще даде мощен импулс към по-нататъшното укрепване на двустранното сътрудничество. Според него посещението потвърждава особените връзки на приятелство и партньорство между Италия и Казахстан, предаде казахстанската новинарска агенция Казинформ.

„Господин президент, много се радвам да ви видя тук като наш гост. Това е вашето първо официално посещение в Казахстан и е много важно, защото, без съмнение, ще отвори нова глава в нашите взаимоотношения. Казахстан и Италия си сътрудничат тясно, изпитваме топли чувства към вашата страна. Двустранната търговия се развива. Свързват ни устойчиви икономически контакти. В най-различни области и сфери ние постигаме високи резултати от нашето сътрудничество. Като президент съм готов да внеса личен принос в укрепването на отношенията ни“, заяви президентът Токаев.

Матарела благодари за гостоприемството и подчерта значението на по-нататъшното укрепване на двустранните връзки.

„Радвам се да съм тук и да се обърна към вас след посещението ви в Рим през януари миналата година. Както отбелязахте, между нас са се наложили превъзходни отношения, те се засилват постоянно, стават все по-интензивни и плодотворни. С всяка изминала година нашето икономическо, търговско и културно сътрудничество се развива. Виждаме укрепването на взаимодействието между нашите университети. Благодаря ви за дружбата“, заяви президентът на Италия.

Събеседниците също обмениха мнения по актуалните въпроси от двустранните отношения, както и от регионалния и международен дневен ред.

Токаев, използвайки случая, предаде поздрави и най-добри пожелания на италианския премиер Джорджа Мелони.

