Израелската армия разруши къщата на палестинец, обвинен, че е извършил нападение в Йерусалим

Израелските сили разрушиха къщата на палестинец, обвинен, че е извършил нападението в Източен Ерусалим в началото на септември, при което загинаха шестима души, предаде Франс прес.

Къщата се намира в град Кубейба на окупирания Западен бряг. „Те дойдоха снощи, а днес призори къщата беше взривена“, заяви кметът на града. По думите му четири или пет съседни жилища също са претърпели значителни щети. „Ето това е окупацията. Тя не се задоволява да навреди на един човек, а нанася щети на възможно най-голям брой цивилни“, добави той.

Според палестинската агенция УАФА, израелски военни са нахлули в града, обградили са къщата и са евакуирали съседите, преди да я взривят.

Потърсена за коментар, израелската армия заяви, че проверява информацията.

Израел редовно разрушaва домове на палестинци, обвинени в нападения. Властите твърдят, че тази практика има възпиращ ефект, но критиците й я определят като форма на колективно наказание, което оставя невинни семейства без подслон, отбелязва АФП.

На 8 септември двама палестинци бяха застреляни от израелските сили след престрелка на автобусна спирка в Източен Ерусалим. Тогава загинаха шестима души.