Британският крал Чарлз Трети и съпругата му Камила ще посетят Ватикана през октомври

Илиян Цвейн
Крал Чарлз Трети и кралица Камила по време на държавен банкет в замъка Уиндзор, 17 септември 2025 г., Снимка: Phil Noble/Pool Photo via AP
Лондон,  
27.09.2025 04:13
 (БТА)

Британският крал Чарлз Трети и съпругата му, кралица Камила, ще посетят Ватикана през следващия месец, съобщи днес Бъкингамския дворец, предаде Ройтерс.

Британските кралски особи трябваше да са на официално посещение във Ватикана през април, но визитата беше отложена заради влошеното здраве на покойния папа Франциск.

Крал Чарлз Трети и кралица Камила все пак се срещнаха с папа Франциск на частна визита през април и бяха едни от последните високопоставени лица, говорили с него преди кончината му няколко седмици по-късно.

Като част от посещението през октомври, те ще се присъединят към папа Лъв XIV, за да отбележат празненствата по случай Юбилейната година на Римокатолическата църква, посочиха от Бъкингамския дворец.

Посещението ще отбележи и екуменичната дейност на Англиканската църква и Католическата църква, се казва в съобщението. Британските медии по-рано съобщиха, че визитата ще включва посещение на Сикстинската капела във Ватикана.

Крал Чарлз Трети, който като британски монарх е и върховен глава на Англиканската църква, която се отделя от Рим през 1534 г., се е срещал и с папа Йоан Павел II и папа Бенедикт XVI.

