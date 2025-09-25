С Катар и Оман поддържаме много активен диалог, заяви Георг Георгиев след среща с външните министри на двете страни

С Катар и Оман поддържаме много активен диалог. Това каза днес министърът на външните работи Георг Георгиев на брифинг за български медии в Ню Йорк. Той имаше среща с външните министри на двете държави.

Георгиев припомни, че външният министър на Оман е бил на историческа визита в България и тогава бе подписан меморандум в сферата на енергетиката.

„Това е поставянето на едно добро начало на договорната и международна правна база между страните“, обясни той.

По отношение на Катар Георгиев каза, че България има отлични традиции в отношенията си, а на Оман страната ни дължи помощта за спасяването на моряците, отвлечени на кораба „Галакси Лийдър“ в Червено море.

„България е високо ценена държава по отношение на хранително-вкусовата промишленост, на земеделската продукция, иновациите“, каза той.

„Това, което коментирахме с моя омански колега, беше и вече осъществяващото си сътрудничество по линия на високите технологии“, добави Георгиев и отбеляза интереса на Оман към българския институт за изкуствен интелект „Инсайт.“

„Ще задълбочаваме отношенията си и по линия на сътрудничеството в сферите на науката и образованието и, разбира се, гледаме към разширяване на хоризонтите, включително и чрез дипломатическото присъствие“, заключи той.