Демокрацията по света е в отстъпление, отчетоха експерти при изслушване пред комисии на Европейския парламент

Демокрацията по света е в отстъпление, засегнати са свободите на изразяване, на избор, на медиите. Това отчете Сийма Ша от Международния институт за демокрация със седалище в Стокхолм пред евродепутатите от подкомисиите на Европейския парламент за човешките права и за защита на демокрацията.

По нейните думи явлението засяга гражданските свободи и достъпа до правосъдие, независимостта на правосъдието, предвидимостта на законодателството. Тя добави, че институтът напоследък наблюдава най-значителното влошаване на медийната среда от 1975 г. насам, включително заради все по-честите действия срещу журналисти.

Защитниците на демокрацията предлагат подобряване на институциите, докато склонните към авторитаризъм разпространяват идеи, с които оправдават нуждата от извънредни решения заради днешните предизвикателства, обобщи проф. Ричард Янгс от Колежа на Европа. Той посочи, че авторитарните режими стават все по-привлекателни в очите на мнозина по света.

Янгс очерта пет основни авторитарни идеи, разпространявани днес - че има нужда от "експертно" управление, защото съвременните предизвикателства са толкова сложни, че може да бъдат решени само от експерти, а гражданите не биха могли да се справят самостоятелно; демокрацията е стигнала "твърде далеч" и вече не отчита обществения интерес; авторитарните режими са по-способни да се справят с постоянните кризи и нестабилност; правителствата имат нужда от извънредни правомощия, за да преодолеят кризите в демокрациите; обществата имат нужда от "традиционни ценности", а либерализмът е започнал да се налага на обществото.

Подобни идеи не са нови, но днес има вълна от авторитарно мислене, обобщи Янгс. Според него ЕС прави необходимото за подкрепа на демократичните държави по света, но трябва да започне да оспорва ясно авторитарните идеи и да предвиди необходимите средства за това при определянето на бюджета за външнополитическа дейност.