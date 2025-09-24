Подробно търсене

Мъжът, обвинен в опит за убийство на Доналд Тръмп на голф игрище във Флорида миналата година, бе признат за виновен

Алексей Маргоевски
Рисунка от съдебната зала по време на процеса срещу Райън Раут (в средата), обвинен в опит за убийство на Доналд Тръмп на голф игрище във Флорида миналата година, Форт Пиърс, 11 септември 2025 г. Изображение: Lothar Speer via AP
Форт Пиърс, щата Флорида,  
24.09.2025 03:12
 (БТА)

Мъжът, обвинен в опит за убийство на Доналд Тръмп на голф игрище във Флорида миналата година, се опита да се намушка в шията с химикалка малко след като вчера бе признат за виновен по всички обвинения, предаде Асошиейтед прес.

Полицаите бързо го обградиха и го извлякоха от съдебната зала.

Съдебното жури, съставено от пет мъже и седем жени, призна Райън Раут за виновен по всички обвинения, след около два часа обсъждане.

Журито напускаше съдебната зала след обявяването на мъжа за виновен, когато Раут грабна химикалка от бюрото и се опита да се намушка в шията.

Химикалката, с която Раут се опита да се намушка, беше огъваща се, проектирана да не може да се използва като оръжие от задържани лица, така че той не проби кожата си и не се нарани, съобщи човек, запознат със случая.

Докато полицаите извеждаха Раут от съдебната зала, дъщеря му, Сара Раут, започна да крещи: "Татко, обичам те, не прави нищо. Ще те измъкна оттук. Той не е наранил никого".

Тя продължи да крещи, докато баща й беше изведен от съдебната зала, твърдейки, че делото срещу него е било нагласено. Тя беше изведена от съдебната зала и по-късно чакаше отвън с брат си Адам Раут автомобилната колона, която отведе баща им.

Съдията обяви, че присъдата на Раут ще бъде произнесена на 18 декември в 9:30 ч. Той може да получи доживотна присъда, посочва АП.

