Обвинен в опит за убийство на Тръмп твърди, че прокуратурата не е доказала опит за атентат

Мъж, обвинен в опит за убийство на президента на САЩ Доналд Тръмп на неговото голф игрище във Флорида миналата година, заяви пред федерален съдия, че прокуратурата не е доказала, че е имало опит за атентат, предаде Асошиейтед прес. Съдията обаче отхвърли молбата му за оправдание, което означава, че съдбата на мъжа ще бъде решена от съдебните заседатели.

Прокурорите приключиха делото срещу Райън Раут в петък следобед след разпита на 38 свидетели в продължение на седем дни. След като съдебните заседатели бяха освободени за уикенда, Раут, който се представлява сам, подаде молба за оправдателна присъда директно до федералния съдия Айлин Кенън по четири от петте обвинения срещу него, с изключение на обвинението, че е осъден престъпник, притежаващ огнестрелно оръжие.

Прокурорите заявиха, че Раут е прекарал седмици в планиране на убийството на Тръмп, преди да насочи пушка през храстите, докато Тръмп играеше голф на 15 септември 2024 г. в своя клуб в Уест Палм Бийч.

Раут пледира невинен по обвиненията в опит за убийство на основен кандидат за президент, нападение над федерален служител и няколко нарушения, свързани с огнестрелно оръжие.

В петък следобед Раут заяви, че прокурорите не са доказали никакъв опит за убийство на Тръмп.

"Те може би са доказали, че някой е бил извън оградата (на голф игрището) с оръжие, но с оръжието никога не е било стреляно", каза Раут.

Той заяви, че зоната извън Trump International Golf Club е обществено място за преминаване по обществен път и всеки има право да бъде там с оръжие.

Прокурорите отговориха, че Раут е предприел няколко съществени стъпки в опита си да убие Тръмп, включително да насочи заредено оръжие със свален предпазител през оградата.