Мрежа, способна да застраши телекомуникациите по време на сесията на Общото събрание на ООН, бе разбита в Ню Йорк

Мрежа от повече от 300 сървъра и 100 хиляди SIM карти, които могат да блокират телекомуникациите в Ню Йорк, бе разбита преди годишната сесия на Общото събрание на ООН, съобщиха днес американските власти, цитирани от Франс прес.

"Освен за анонимни телефонни обаждания със заплахи, тези инструменти могат да бъдат използвани за серия от атаки срещу телекомуникациите", заяви службата Сикрет Сървис, която е натоварена с охраната на висшите американски политици.

"Това включва изключването на ретранслатори за мобилни мрежи, възможни атаки с отказ на достъп до услуга и улесняването на анонимните и криптираните съобщения между потенциално злонамерени играчи и престъпни организации", се казва в изявление на службата.

Планирано е американският президент Доналд Тръмп да говори днес в централата на ООН по случай седмицата на високо равнище в Общото събрание на ООН, за която се събират лидери от цял свят.

Сикрет сървис заяви, че иззетите електронни устройства са били намерени в радиус от около 50 км около централата на ООН. Федералната служба публикува изображения, на които се виждат десетки SIM карти, свързани с електронни устройства.