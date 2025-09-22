Ракети атакуват Одеса, отекнаха взривове, съобщи кметът на града

Подробно търсене

Кореспондент на БТА в Одеса Светлана Драгнева
Стълбове дим се издигат във въздуха след поредния руски обстрел срещу Одеса. Снимка: AP/Petros Giannakouris
Одеса,  
22.09.2025 21:33
 (БТА)
Украинският черноморски град Одеса е атакуван с балистични ракети от акваторията на Черно море, отекнаха силни взривове, съобщи кметът на града Генадий Труханов в приложението "Телеграм".

Сирените бяха задействани в 20:25 ч. местно време (и българско).

В същото време Одеска област е атакувана с дронове, информират още местните канали в приложението "Телеграм".

Регионалните власти призовават жителите да се укрият в бомбоубежищата.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното  официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

/СХТ/

