Европейската прокуратура в София повдигна обвинение на лице за измама в проект за заетост, финансиран от ЕС

Европейската прокуратура в София е повдигнала обвинение пред Софийски градски съд на лице, заподозряно в измама, която е свързана с проект, съфинансиран от Европейския социален фонд и Инициативата за заетост на младежите.

Делото се отнася до обществена поръчка, обявена от Агенцията по заетостта в България за доставка на офис мебели за нуждите на агенцията, финансирана по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014–2020 г.

Според разследването обвиняемият, в качеството си на представител на дружество, е предоставил неверни данни за предишния опит на дружеството, за да отговаря то на условията за участие в търга. В резултат на това през март 2020 г. на дружеството е възложена поръчка на стойност около 151 000 евро (296 000 лв.), от които приблизително 128 700 евро (252 000 лв.) са от бюджета на ЕС.

Ако бъде признат за виновен, обвиняемият може да получи до осем години лишаване от свобода.

Всички засегнати лица се смятат за невинни, докато вината им не бъде доказана от компетентните български съдилища.

Европейската прокуратура е независимата прокуратура на ЕС. Тя отговаря за разследването, подвеждането под отговорност и съдебното преследване на престъпления срещу финансовите интереси на Европейския съюз.