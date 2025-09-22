Управителят на украинската Донецка област съобщи, че руските сили са убили четирима души вчера

site.btaУправителят на украинската Донецка област съобщи, че руските сили са убили четирима души вчера
Руските сили са убили вчера четирима жители на украинската Донецка област, обяви днес в публикация в социалната мрежа "Фейсбук" началникът на Донецката областна военна администрация Вадим Филашкин, цитиран от Укринформ.
По думите му четиримата загинали са в град Костянтинивка (Константиновка на руски език). Осем са ранените в областта, пояснява Филашкин.
Броят на жертвите на руските сили в Донецка област вече е 3652, като в това число не влизат загиналите в Мариупол и Волноваха, отбелязва Укринформ. Ранените досега в региона са 8163.
Според украинската новинарска агенция задачата на руските войски да завземат Костянтинивка е трудна с оглед на факта, че те още не са установили контрол върху Часив Яр (Часов Яр) и Торецк.
Тази сутрин руско нападение причини смъртта на трима души в украинския град Запорожие.
