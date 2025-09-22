Подробно търсене

Управителят на украинската Донецка област съобщи, че руските сили са убили четирима души вчера
Разрушения в жилищен блок след руски удар в украинския град Костянтинивка в Донецка област, 10 септември 2025 г. Снимка: АП/Alex Babenko
Киев,  
22.09.2025 09:59
 (БТА)
Руските сили са убили вчера четирима жители на украинската Донецка област, обяви днес в публикация в социалната мрежа "Фейсбук" началникът на Донецката областна военна администрация Вадим Филашкин, цитиран от Укринформ.

По думите му четиримата загинали са в град Костянтинивка (Константиновка на руски език). Осем са ранените в областта, пояснява Филашкин.

Броят на жертвите на руските сили в Донецка област вече е 3652, като в това число не влизат загиналите в Мариупол и Волноваха, отбелязва Укринформ. Ранените досега в региона са 8163.

Според украинската новинарска агенция задачата на руските войски да завземат Костянтинивка е трудна с оглед на факта, че те още не са установили контрол върху Часив Яр (Часов Яр) и Торецк.

Тази сутрин руско нападение причини смъртта на трима души в украинския град Запорожие.

