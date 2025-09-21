Ще доведе ли новият пакт за сигурност между Саудитска Арабия и Пакистан до промени в Близкия изток

Саудитска Арабия и Пакистан, който разполага с ядрени оръжия, подписаха в сряда договор в областта на отбраната, който укрепва значително продължаващото вече десетилетия военно сътрудничество между двете страни.

Новият пакт бе сключен около седмица след израелските въздушни удари по представители на "Хамас" в Катар. Израелската атака накара страните от Залива да се замислят по-внимателно върху надеждността на САЩ като гарант за тяхната сигурност, коментира Ройтерс.

Преди началото на войната в ивицата Газа монархиите от Персийския залив, които са съюзници на САЩ, се стремяха да стабилизират връзките си както с Иран, така и с Израел, за да разрешат дългогодишните проблеми в областта на сигурността, отбелязва Ройтерс. През последната година Катар беше подложен на две преки нападения - от Иран и от Израел. Освен това израелската армия нанася удари в Ливан, Йемен, Иран и Сирия.

Някои анализатори тълкуват момента на сключване на договора между Исламабад и Рияд като сигнал към Израел, отбелязва "Дойче веле".

"Работата по споразумението за сигурност очевидно е започнала много преди израелския военен удар срещу Катар, но моментът на подписването му предполага, че нападението срещу държава от Залива е ускорило подписването му", заяви за "Дойче веле" Малиха Лодхи, експерт по международни въпроси и бивш посланик на Пакистан в САЩ. "Макар и да прави впечатление, че пактът бе обявен съвсем скоро след срещата на върха в Доха, той не трябва да се разглежда като пряк отговор", подчерта Лодхи.

Въпреки това остава въпросът дали новото споразумение между най-богатата държава Близкия изток и единствената мюсюлманска страна, която разполага с ядрено оръжие, ще доведе до промени в Близкия изток.

Обхват на договора между Исламабад и Рияд

Договорът между Пакистан и Саудитска Арабия включва съвместни военни учения, обмен на разузнавателна информация за противодействие на нововъзникващи заплахи, по-конкретно - тероризъм и трансгранични бунтове, пише пресаташето на саудитското посолство в Исламабад Джамал Ал Харби в статия, публикувана в новинарския сайт "Араб нюз Пакистан". Споразумението също така предвижда сътрудничество в областта на отбранителната промишленост и дава възможност за трансфер на технологии и съвместно производство на военно оборудване, добавя Ал Харби.

В деня на подписването на договора Пакистан и Саудитска Арабия не отговориха на въпроса на репортер от Асошиейтед прес дали пактът касае ядрения арсенал на Исламабад.

На следващия ден обаче пакистанският министър на отбраната Хаваджа Асиф заяви интервю за телевизия а Гео Ти Ви, че ако се наложи, ядрената програма на страната му "ще бъде на разположение" на Рияд. "Позволете ми да изясня един момент относно ядрения потенциал на Пакистан... Това, с което разполагаме, и възможностите, които притежаваме, ще бъдат на разположение (на Саудитска Арабия) в съответствие със споразумението ни", каза Асиф, цитиран от в. "Таймс ъв Израел". "Не сме посочили нито една държава, чието нападение автоматично би предизвикало ответна реакция. Нито Саудитска Арабия, нито ние сме посочили такава държава", отбеляза Асиф. Той подчерта, че ако има проява на агресия срещу Пакистан или Саудитска Арабия, двете страни ще дадат единен отговор.

Саудитска Арабия отдавна е свързана с ядрената програма на Пакистан, пише в. "Вашингтон пост". Пенсионираният пакистански бригаден генерал Фероз Хасан Хан заяви за американското издание, че Рияд е предоставил на Пакистан "щедра финансова подкрепа, която е позволила поддържането на ядрената програма, особено когато страната е била подложена на санкции".

Сложните отношения между Пакистан и САЩ

САЩ многократно са налагали санкции на Исламабад, а двете държави поддържат нестабилни отношения още от 2001 г., когато Исламабад стана съюзник на Вашингтон във войната в Афганистан, посочва в. "Ню Йорк таймс". След като през 2011 г. американски командоси убиха Осама бин Ладен, който се оказа, че е живеел близо до Исламабад, в САЩ се засилиха подозренията, че Пакистан играе двойна игра. Мнозина в Пакистан продължават да изпитват неприязън към САЩ, обвинявайки ги, че са дестабилизирали региона и са превърнали страната им в мишена, обобщава американското издание.

В края на миналата година САЩ наложиха санкции на Пакистан заради усилията му да разработи междуконтинентални балистични ракети. Тогавашният заместник-съветник по националната сигурност на Белия дом Джон Файнър определи Пакистан като "нововъзникваща заплаха" за САЩ. По думите на Файнър разработваните от Исламабад балистични ракети на даден етап биха могли да му осигурят капацитет да поразява цели, които се намират далеч отвъд Южна Азия.

След като през януари Доналд Тръмп встъпи в длъжност за втори президентски мандат, отношенията между САЩ и Пакистан се подобриха. През първия си мандат президентът републиканец обвини Исламабад, че предлага на Вашингтон "само лъжи и измами", припомня в. "Ню Йорк таймс". В края на юли обаче Тръмп обяви, че неговата администрация е сключила с Исламабад споразумение за сътрудничество при разработването на пакистанските петролни резерви.

Главнокомандващият пакистанската армия фелдмаршал Саид Асим Мунир в последно време посети Вашингтон два пъти, за да се срещне с президента Тръмп - през юни и през август.

"Обичам Пакистан", каза Тръмп, цитиран от "Араб нюз", след втората му среща с Мунир. Думите на президента републиканец бяха в отговор на журналистическия въпрос какво иска да постигне в дипломатически план чрез консултациите си с главнокомандващия пакистанската армия. "Този човек имаше изключително голямо влияние" за прекратяването на войната с Индия, добави Тръмп.

Въпреки подобряването на отношенията между Вашингтон и Исламабад, в сряда пакистанският министър на отбраната направи остро изказване по адрес на САЩ.

"Клеветят ни, че сме корумпирани. Те (американците) открито приемат подкупи от Израел", каза Асиф в интервю за Гео Ти Ви. "Ако трябва да вземам подкупи, ще го направя някъде в задната стаичка", добави ръководителят на пакистанската дипломация, цитиран от "Индия Ти Ви".

Изявлението бе направено, след като стана ясно, че Пакистан e пропуснал ключовия срок за публикуване на доклад за управлението и корупцията, който представлява ключово изискване на Международния валутен фонд за реализирането на кредитна програма в размер на 7 млрд. долара. Докладът, който следва да включва мерки за укрепване на съдебната система, за подобряване на работата на институциите и др. точки, трябваше да бъде публикуван до края на юли, но все още не е готов, предаде индийската новинарска агенция АНИ.

Ще сключат ли и други арабски държави пакт с Исламабад

Вицепремиерът и министър на външните работи на Пакистан Ишак Дар миналата седмица подкрепи идеята за създаване на съвместни арабски сили за сигурност. "Защо не? Какво лошо има в това? Трябва да има (такива сили). Тези държави трябва да създадат някакъв (защитен) механизъм според собствените си възможности и собствената си сила", каза Дар миналата неделя в отговор на журналистически въпрос в кулоарите на извънредната Ислямско-арабска среща на върха в Доха. Форумът, в който участваха лидерите на близо 60 арабски и ислямски държави, бе свикан във връзка с въздушните удари на Израел срещу лидери на "Хамас" в катарската столица.

Дар отбеляза, цитиран от "Араб нюз", че тези сили не биха били формирани за нападателни цели, а за защита на държавите от региона и и за гарантиране на мира чрез "спиране на окупатора... на този, който просто не слуша никого".

Пакистан изглежда заинтересован да сключи споразумения, подобни на това със Саудитска Арабия, и с други държави от Залива като Катар и Обединените арабски емирства, коментира американското сп. "Дипломат". Пакистанският министър на отбраната не изключи възможността и други арабски държави да се присъединят към споразумението за взаимна отбрана между Пакистан и Саудитска Арабия. "Вратите не са затворени за подобно развитие", каза Асиф, цитиран от американското издание.

При всички положения изглежда, че израелският удар срещу Катар увеличи геополитическото значение на Пакистан за държавите от Залива и допълнително усложни динамиката в Близкия изток и Южна Азия, пише в заключение "Дипломат".