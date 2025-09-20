Подробно търсене

Най-малко 19 души загинаха, а 42 са в неизвестност, след потъването на лодка с мигранти край Либия

Пламен Йотински
Най-малко 19 души загинаха, а 42 са в неизвестност, след потъването на лодка с мигранти край Либия
Най-малко 19 души загинаха, а 42 са в неизвестност, след потъването на лодка с мигранти край Либия
Бежанци от Судан протестират пред офиса на върховния комисар за бежанците на ООН в Триполи, Либия, 5 август 2025 г. Снимка: AP/Yosef Murad
Триполи,  
20.09.2025 07:32
 (БТА)

Телата на 19 души бяха извадени, след като гумена лодка с мигранти потъна край източното либийско крайбрежие, съобщи Международната организация по миграция (МОМ), цитирана от Асошиейтед прес.

Лодката, която превозвала над 70 граждани на Судан и Южен Судан, е отплавала на 9 септември от плаж близо до град Камбоут и е потънала още същия ден, каза говорител на МОМ пред АП.

Четиринадесет души са били спасени пет дни по-късно, а 42 други все още са в неизвестност. Не е ясно как спасените са успели да оцелеят в морето толкова дълго време.

Либия е основен транзитен пункт за мигранти, които се опитват да стигнат до Европа, бягайки от войни и бедността в Африка и Близкия изток, отбелязва АП.

Либийският Червен полумесец съобщи в понеделник на страницата си във "Фейсбук", че е получил спешно обаждане от властите в Тобрук, на около 60 километра западно от Камбоут, за изваждане на трупове. Властите и Червеният полумесец често си сътрудничат при спасителни и възстановителни операции.

/НС/

Свързани новини

18.09.2025 15:21

Лодката, която потъна край Либия в неделя, отнемайки живота на най-малко 50 судански мигранти, е плавала към Гърция, съобщи ООН

Лодката, превозваща судански бежанци, която се възпламени и потъна край бреговете на Източна Либия в неделя, отнемайки живота на най-малко 50 души, се е насочвала към Гърция, когато е възникнал инцидентът, предаде Ройтерс, позовавайки се на Международната организация по миграцията (МОМ), която е част от системата на ООН.
18.09.2025 07:59

Десетки мигранти загинаха след потъването на лодка край бреговете на Либия, информира ООН

Шейсет е един мигранти, "главно бежанци от Судан", са в неизвестност, след като лодката им потъна край бреговете на Източна Либия в събота, съобщи снощи Върховният комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН), като добави, че 13 души са били спасени, предаде Франс Прес.
16.09.2025 22:10

Около 50 души са загинали, след като кораб, превозващ судански бежанци, се запали край бреговете на Либия

Международната организация по миграция (МОМ), която е част от системата на ООН заяви, че поне 50 от пътуващите 75 судански бежанци са загинали, след като корабът, който ги е превозвал, се е запалил край бреговете на Либия в неделя, предаде Ройтерс.МОМ съобщи също, че е била предоставена медицинска помощ на 24 оцелели след злополуката.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 09:25 на 20.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация