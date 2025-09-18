Подробно търсене

Десетки мигранти загинаха след потъването на лодка край бреговете на Либия, информира ООН

Валерия Динкова
Бежанци акостират с кораб в италианския пристанищен град Кротоне, 4 март 2023 г. Илюстративна снимка: Antonino D'Urso/LaPresse via AP
Женева,  
18.09.2025 07:59
Шейсет е един мигранти, "главно бежанци от Судан", са в неизвестност, след като лодката им потъна край бреговете на Източна Либия в събота, съобщи снощи Върховният комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН), като добави, че 13 души са били спасени, предаде Франс Прес.

"ВКБООН е дълбоко натъжен от втория трагичен инцидент край бреговете на Тобрук, когато кораб със 74 души, основно судански бежанци, потъна", написа либийският офис на ВКБООН в социалната мрежа "Екс". "Само 13 души оцеляха, а десетки други все още са в неизвестност", добавя агенцията на ООН.

По-рано вчера Международната организация по миграцията (МОМ) обяви, че в неделя близо до брега на Тобрук е потънал кораб, след като плавателният съд е бил обхванат от пожар. Загинали са "най-малко 50" судански бежанци, а 24 са били спасени.

Причината за пламването на огъня все още не е установена, нито каква е била крайната точка на пътуването, отбеляза МОМ.

По данни на ООН най-малко 1225 души са загинали при опит да прекосят Средиземно море от началото на годината. Предполага се, че броят им може да е по-голям, тъй като много нерегистрирани плавателни съдове може да са потънали през нощта, без да бъдат забелязани.

