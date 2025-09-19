Подробно търсене

Четирима войници от специалните части на САЩ са загинали при катастрофа с хеликоптер в щата Вашингтон

Пламен Йотински
Четирима войници от специалните части на САЩ са загинали при катастрофа с хеликоптер в щата Вашингтон
Четирима войници от специалните части на САЩ са загинали при катастрофа с хеликоптер в щата Вашингтон
Екипажи на хеликоптери ЕмЕйч-60 "Блек хоук" стоят край машините и се подготвят за полет. Снимка: AP/Mark Schiefelbein
Вашингтон,  
19.09.2025 23:51
 (БТА)

Четирима войници от специалните части, които са били на борда на хеликоптер ЕмЕйч-60 "Блек хоук" на американската армия, катастрофирал близо до база Луис-Маккорд в щата Вашингтон, "се смятат за загинали", съобщи Командването на специалните части на американската армия, предаде Асошиейтед прес.

Хеликоптерът е бил на рутинна тренировъчна мисия на запад от базата, когато се е разбил около 21:00 часа в сряда, съобщиха представители на армията. Войниците са били част от 160-и въздушно-десантен полк за специални операции. Според уебсайта на армията, мисията на полка е да организира, оборудва и използва специалните оперативни авиационни сили на армията по целия свят. 

Представители на армията съобщиха, че спасителните операции продължават, а причината за катастрофата все още се разследва. Те заявиха, че ще оповестят имената на войниците "когато е подходящо", изразявайки уважение към семействата им.

/ПЙ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 00:14 на 20.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация