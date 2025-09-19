Четирима войници от специалните части на САЩ са загинали при катастрофа с хеликоптер в щата Вашингтон

Четирима войници от специалните части, които са били на борда на хеликоптер ЕмЕйч-60 "Блек хоук" на американската армия, катастрофирал близо до база Луис-Маккорд в щата Вашингтон, "се смятат за загинали", съобщи Командването на специалните части на американската армия, предаде Асошиейтед прес.

Хеликоптерът е бил на рутинна тренировъчна мисия на запад от базата, когато се е разбил около 21:00 часа в сряда, съобщиха представители на армията. Войниците са били част от 160-и въздушно-десантен полк за специални операции. Според уебсайта на армията, мисията на полка е да организира, оборудва и използва специалните оперативни авиационни сили на армията по целия свят.

Представители на армията съобщиха, че спасителните операции продължават, а причината за катастрофата все още се разследва. Те заявиха, че ще оповестят имената на войниците "когато е подходящо", изразявайки уважение към семействата им.